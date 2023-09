Con tan solo 18 años de edad y empezando sus estudios de medicina, la joven Ana María Serrano, hija de la colombiana María Ximena Céspedes y sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, fue víctima de feminicidio en su casa, en el estado de Atizapán, en México.



(Lea: Pistas del caso de colombiana Ana María Serrano asesinada en México: mamá da detalles)



El presunto responsable es Alan Gil Romero, exnovio de la joven, quien ya fue capturado por las autoridades de ese país. María Ximena Céspedes habló con City Tv.



(Lea: Envían a cárcel a presunto feminicida de Ana María: reveladores detalles de audiencia)

¿Qué ha pasado en este caso?

A mi hija la asesinaron el 12 de septiembre. La Fiscalía hizo un trabajo maravilloso, recabaron todas las pruebas, todo lo que era necesario. Lo capturaron cuatro días después, es decir, fue muy rápido. Incluso lo encontraron fuera de la ciudad y ahora viene la parte de ponerlo en proceso y vendrá el juicio, que no sabemos el tiempo que pueda durar.



(Lea: Corte podría avalar con condicionamientos la emergencia económica en La Guajira)



¿Qué pasó ese día?

Nosotros estábamos de viaje de aniversario, mi esposo y yo, estábamos fuera del país con ocho horas de diferencia. Por alguna razón que desconocemos, son de esas cosas que gracias a Dios pasaron, nos despertamos como a las 2 de la mañana. Yo le mando un mensaje a Ana María para ver cómo estaba y no me contestaba. De pronto entra un mensaje muy extraño como 15 minutos después y ahí yo llamo al vecino. Él entra, pero ya no había nada que hacer, ya Ana María no estaba con vida.

Facebook Twitter Linkedin

Allan Gil fue capturado por el feminicidio de Ana María Serrano. Foto: Fiscalía de México / Redes sociales.

¿Hay videos que registran la entrada y salida del agresor?

Esa información no la tenemos directamente. No nos los han mostrado tampoco, pero la Fiscalía hizo dos cosas: nos avisó que efectivamente es un feminicidio porque al principio las autoridades entraron pensando que podía tratarse de un suicidio y luego armaron el caso. Trabajaron con el conjunto en el que vivimos, con los vecinos, con las autoridades y en las cámaras se demuestra que él entra a la casa. Hasta ahí sabemos.



(Lea: Procuraduría indagará 'cartel de La Picota' que cobraba por servicios ilegales)



¿Qué mensajes le llegaron?

Al comienzo me dijo: “Espérame tantito”, cosa que en su vida diría ella, ese fue el que más me llamó la atención y ahí fue cuando levantamos la alerta. Y después mandó un mensaje de despedida como si fuera realmente un suicidio y ese es el mensaje que al comienzo tenían las personas que llamamos para que fueran a la casa. Después se comprobó que no había sido suicidio.



¿Cómo era la relación entre los jóvenes?

Fue una relación normal de dos adolescentes. Año y medio de novios, de salir a fiestas, estuvieron en el prom juntos, se graduaron, eran los dos mejores alumnos del colegio. O sea, era una relación normal como cualquier adolescente tendría, con celos y con cosas que uno más allá de eso no se imagina. Cuando terminan en junio él comienza ya a volverse un poco más intenso. Le mandaba regalos cada semana, le escribía todos los días, le decía que regresara. Era una relación normal, el niño era muy decente, conocíamos a sus papás, conocíamos al grupo de amigos, de esas cosas que uno no se imagina, era un niño bien.



(Lea: Protestas en Colombia aumentaron un 34 % durante los primeros ocho meses del año)

Facebook Twitter Linkedin

Ana María Serrano y Alan Gil Romero. La mujer habría sido víctima de un feminicidio por parte de su expareja. Foto: Tomadas de redes sociales

¿Cuál es el llamado a las autoridades?

Queremos dos cosas. La primera es justicia, que se cumpla la ley, porque esto no puede quedar impune, uno no puede entrar y matar a una niña hermosa y que no pase nada. Y porque además, parte del problema en nuestros países es que hemos normalizado estos hechos. Y, segundo, queremos evitar que a alguien más le pase. Esto es un dolor intenso. Todo el mundo me ve y dice: “Qué fuerte eres”, y esto es un dolor que es absolutamente inexplicable, un dolor de madre. Queremos que esto no vuelva a pasar. No sabemos si es un tema de políticas públicas, si es un tema de educación. Eso es lo que estamos buscando: ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? Si mi testimonio sirve de algo, con eso habremos cumplido parte de la misión que quería Ana María de salvar vidas siendo médica.



(Lea: Presupuesto: creación de 6.000 cargos nuevos divide al Gobierno y a la Fiscalía)

JUSTICIA-CITY TV

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia