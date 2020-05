¿Qué le puede pasar legalmente a Epa Colombia por video en redes?

En la mañana de este viernes, en una cuenta de Twitter: @Puespille se publicó un video de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, en el que se le ve (al parecer en la zona de tolerancia de Santa Fe, zona centro de Bogotá), en medio del aislamiento obligatorio, con el tapabocas debajo de la boca, promocionando los servicios de un grupo de trabajadores sexuales.



El video ha causado indignación porque algunas personas consideran que esta incitando a la prostitución.

"Amigas, vine a visitar a mis amigas. Las maricas se quedaron sin trabajo, y están buscando trabajo, porque ya a los maridos no los dejan salir de las casas. Entonces, las maricas están bellísimas, como las pueden ver, y cada una tiene un precio", afirma en el video.



Paso seguido, se observa en el video, que presenta a cada uno de los trabajadores sexuales y da su precio por servicio. "Les presento a señora Huila, una mamacita, es hermosa, tiene un precio de $ 50.000".



En marzo de este año, el juez segundo penal especializado de Bogotá condenó a tres años y medio de cárcel a Epa Colombia por haber protagonizado actos de vandalismo en TransMilenio, los cuales publicó en sus redes sociales.



Por el bajo monto de la pena, el juez del caso le concedió la libertad y le señaló que durante ese tiempo no podrá usar sus redes sociales. Además la condenó a una multa de 25 salarios mínimos.

EL TIEMPO se comunicó con Andrés Sosa, quien era el abogado de Epa Colombia. Él afirmó que desde el mes de abril rompió cualquier vinculo laboral y comercial con Daneidy.



Señaló que quien fuera su defendida "no acepta la sentencia del juzgado porque le impuso el tema de redes sociales".



El abogado explicó que los "términos de la sentencia se interrumpieron por la emergencia de covid- 19. La sentencia fue recurrida por la Fiscalía, el ministerio Público, TrasMilenio y recaudos Bogotá. Pero como los términos están suspendidos hasta el 26 de mayo, será la justicia la que evalúe el tema".

EL TIEMPO consultó con la Policía Nacional, que señaló que Epa Colombia podría ser sancionada con una multa tipo 4, equivalente a $936.320 por violar el aislamiento obligatorio, ya que la actividad que se ve que esta realizando no hace parte de las excepciones.



Por su parte, el penalista Francisco Bernate, aseguró que Daneidy Barrera Rojas tuvo que haber firmado un acta de compromiso con el juez que la dejó en libertad, y que la comprometía a no utilizar redes sociales.



"Claramente con ese video se incumplió esa orden, lo que va a generar dos efectos. Primero, se pierde el beneficio de la libertad, porque se incumplieron las órdenes del juez; y segundo, se le abre un nuevo proceso por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa", señaló Bernate.





