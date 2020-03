Epa Colombia no irá a la cárcel a pesar de condena por vandalismo

El juez segundo penal especializado de Bogotá avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y la condenó a tres años y medio de cárcel.



Sin embargo, por el bajo monto de la pena, el juez del caso le concedió la libertad y le señaló que durante ese tiempo no podrá usar sus redes sociales. Además la condenó a una multa de 25 salarios mínimos.

Tras esa decisión, la Fiscalía General presentó una apelación ya que, a su juicio,

la sanción penal debería ser mayor pues considera que la Barrera también "incurrió en instigación a delinquir con fines de terrorismo". La Procuraduría y el representante de víctimas también apelaron.



La joven era procesada por su responsabilidad en actos de vandalismo contra Transmilenio registrados durante las protestas del año pasado en Bogotá. El 22 de noviembre de 2019 Epa Colombia se grabó dañando una estación del sistema masivo de transporte y subió el video a sus redes sociales.



La Fiscalía le imputó los cargos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas, los que en principio no aceptó, pero luego buscó acercamientos con el ente acusador para lograr un acuerdo y conseguir una reducción de su condena.



Durante la audiencia la Fiscalía argumentó que ella era una figura pública y que por esto ostentaba una responsabilidad social mayor a la de cualquier persona y por eso, aun cuando aceptó los cargos imputados, se le debía imponer una pena privativa de la libertad correspondiente a 6 años y medio de cárcel.



La solicitud de la Fiscalía fue apoyada por los representantes de las víctimas, Transmilenio S.A y Recaudo Bogotá, que añadieron que la condena tenía que ser intramural por la grave afectación que se generó en la ciudad. La Fiscalía había tasado los daños en 1.200 millones de pesos.

La Procuraduría apoyó la solicitud de la Fiscalía y de los representantes de víctimas y dijo que se tenía que tener en cuenta la capacidad de influencia que tenía la condenada entre los jóvenes.



Por su parte, la defensa de Barrera Rojas, pidió que se tuviera en cuenta que ella había acatado el llamado de la justicia y había cumplido las órdenes del juez de no usar sus redes sociales, y que por esto se le podía concedier la posibilidad de libertad condicional, o, en el peor de los casos, casa por cárcel.

Los argumentos de la juez

La juez consideró que el actuar de Barrera, aunque demuestra sus “escasos valores morales” y es “ética y moralmente reprochable”, no es objeto del mayor reproche, esto es, pena en establecimiento carcelario, por no tener antecedentes judiciales.



La juez sostuvo que si bien los delitos cometidos ameritan cumplirse en un establecimiento carcelario, no sería adecuado, ante el hacinamiento que ya se registra en los penales.



Asi mismo añadió que la condena accesoria de evitar que use sus redes sociales pretende enviar un mensajes a la sociedad para garantizar el adecuado comportamiento de los ciudadanos.



La juez dijo que si bien Barrera dañó y afectó bienes de Transmilenio, estos no corresponden a la totalidad de lo reportado por la empresa, sino solo lo que quedó registrado en video.



Indicó que se configuró el delito de perturbación al servicio de transporte público al destruir las máquinas de recaudo y otros bienes.



Por último, respecto al delito de instigación a delinquir con fines terroristas, la juez señaló que Barrera, aún cuando es una reconocida ‘influencer’, no existen pruebas de que su actuar fuera con esa intención.

REDACCIÓN JUSTICIA

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com