Caso por homicidio contra Enrique Vives será trasladado a Bogotá

Desde Bogotá continuará la investigación contra el empresario Enrique Rafael Vives Caballero, quien el 13 de septiembre, mientras conducía en estado de embriaguez, atropelló a siete jóvenes en una vía de Santa Marta, seis de los cuales murieron.



La decisión de trasladar el expediente la tomó la Fiscalía, tras aceptar una petición que hizo la Procuraduría para evitar maniobras dilatorias que afecten la justicia.



Vives fue imputado por homicidio doloso, tentativa de homicidio y lesiones personales por los hechos en los que perdieron la vida los seis menores y otro, de 14 años de edad, resultó herido de gravedad.



Aunque el empresario no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, fue enviado a prisión de forma preventiva. En estos momentos está en el establecimiento penitenciario de Ternera en Cartagena, a donde llegó trasladado desde la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, por supuestas amenazas que había en su contra.



En medio del proceso, la defensa de Vives ha manifestado que apelará la decisión de imponerle medida de aseguramiento.



Según aseguró durante las audiencias el abogado del hombre, su representado no fue el directamente responsable de la tragedia. Según su versión, fueron los siete peatones arrollados los que provocaron el accidente.



Álex Fernández, el abogado de Vives, expuso en las audiencias que los jóvenes invadieron el carril de la camioneta que era conducida por Enrique Vives, quien no pudo evitar el trágico desenlace.



“Los peatones caminaban por el carril izquierdo y se abalanzaron hacia el vehículo de mi defendido, quien en ningún momento se desvió de su camino”, indicó en su momento Fernández.

