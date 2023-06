La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de tres policías que habrían permitido que Enrique Vives Caballero, procesado por el homicidio de seis personas en 2021, saliera de su centro de detención sin una respectiva autorización.



Los uniformados adscritos a la Policía de Santa Marta y que irán a juicio disciplinario son el intendente Julio Gaspar Hernández López; el intendente jefe Alex Cruz Pedraza Pedraza y el capitán Billy Rubén Andrews Junco.

Carro de caso Enrique Vives. Foto: Cortesía comunidad

Para cada uno de ellos, el órgano de control describió el motivo por el cual tendrán que responder ante un procurador luego de que el condenado Enrique Vives fue capturado a las 02:30 de la mañana del 13 de septiembre de 2021.



Ahí comenzaron las supuestas irregularidades, ya que ese día Vives tenía la condición de indiciado y estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Por eso, la Procuraduría declaró que el intendente Hernández López, como jefe turno del Centro de Traslado por Protección de la Policía Metropolitana de Santa Marta, sería la persona que dejó que Enrique Vives -quien había atropellado en su camioneta a varias personas- se fuera en un carro particular y sin permiso del fiscal a cargo del caso a la Clínica Perfect Body.



Otro de los uniformados bajo la lupa de las autoridades es el intendente Cruz Pedraza. Para la fecha de los hechos, él era el responsable superior de los reclusos de los Centros de Traslado por Protección, y lo que le investigan los agentes de la Procuraduría es que supuestamente no estuvo al pendiente supervisando la salida en carro particular del detenido.

Enrique Vives Caballero. Foto: Tomado de Instagram: @kikevives

"De otra parte, el Ministerio Público manifestó que, a pesar de que Vives Caballero conoció oportunamente la realización de la audiencia prevista para el 16 de septiembre de 2021 en la Clínica Perfect Body, el hoy condenado abandonó este centro médico y fue llevado a la fundación FUSAM, donde los médicos legistas constataron su estado de salud, el cual no ameritaba compromiso grave que justificara el desconocimiento de los protocolos policiales", informó la entidad dirigida por Margarita Cabello Blanco.



En cuanto al capitán Andrews Junco, él era el comandante de la Subestación de Policía Gaira -donde Vives atropelló a las víctimas-, y lo que le señalan es que no tuvo en cuenta el 'Protocolo para la aplicación de las medidas de traslado por protección' que tiene armado la Policía.



Para el procurador a cargo del caso, las conductas que habrían cometido estos tres uniformados son graves a título de dolo en el caso de Hernández, mientras que fue una falta grave a título de culpa gravísima lo de Cruz y Andrews.



Enrique Vives Caballero fue sentenciado a siete años por la muerte de seis personas y por haber dejado herida a otra más. En medio del proceso, los familiares de las víctimas fueron reparados con 1.715 millones de pesos entre todos, pero en medio de ello se negoció que al procesado se le cambiara la conducta procesal de dolo eventual por la de homicidio culposo, algo que lo terminó beneficiando jurídicamente con una rebaja de pena.



