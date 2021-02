Fiscalía, a reiniciar notificación de extinción de dominio a 'La Gata'

Aunque desde 2014 hay medidas cautelares de extinción de dominio sobre varios bienes de Enilce López, conocida como 'La Gata', debido a sus vínculos con organizaciones paramilitares en el Caribe, por un error de la Fiscalía se deberá reiniciar el proceso de notificación de las medidas de extinción.



Se trata de distintos bienes muebles e inmuebles, entre los que hay casas, fincas carros, y otros, que están avaluados en más de 500 millones de dólares (poco más de 1.700 millones de pesos).

López está condenada a 37 años de prisión por nexos con los paramilitares del Bloque Norte de las AUC y por un caso de homicidio.



También tiene casos abiertos por vínculos con 'paras', precisamente es por esto que la Fiscalía inició en su momento la extinción de dominio a los bienes de la mujer, quien llegó a ser una gran empresaria del chance en la Costa, pues había sospecha de que se habrían obtenido con actividades ilícitas de los paramilitares, en particular, de Salvatore Mancuso.

El problema es que la Fiscalía, en un error de procedimiento, no avisó a todos los dueños de esos bienes que entraban a extinción de dominio sobre esas medidas cautelares.



Es decir, no fueron notificadas todas las personas que aparecían como dueñas de carros, casas y demás, por lo cual esa notificación deberá comenzar de nuevo.

Alfredo Montenegro, abogado de López, explicó que este es un tema más de procedimiento y que no tiene un efecto práctico sobre los bienes, que siguen embargados y en poder de la Fiscalía.



"La nulidad que sacó la segunda instancia el fiscal delegado ante el tribunal de Bogotá se da porque se notificó indebidamente la acción de extinción de dominio. Ahora se debe notificar debidamente para poder continuar con el proceso, pero todo queda en pie, la Fiscalía no tumbó su decisión de extinción, no se desembargan los bienes ni nada, estos siguen en poder de la Fiscalía", precisó Montenegro.



El abogado añadió que mientras se vuelve a notificar debidamente de la extinción de dominio pueden pasar algunos meses, por lo cual el proceso quedaría parcialmente parado mientras tanto.

