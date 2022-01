En medio de una semana conmocionada por las audiencias contra Jhonier Leal por el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández, el fiscal general de la Nación entregó detalles de la investigación.



(En contexto: Juez envía a la cárcel a Jhonier Leal por asesinato de su mamá y hermano)



El jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, destacó que la Fiscalía esclareció los hechos en 53 días y aseguró que no hay una tercera persona en la escena del crimen.



"Hasta este momento, los elementos materiales probatorios y evidencia física y científica, no habla de una tercera persona dentro de la escena del crimen", dijo Barbosa.



(Lea: ¿Podría Jhonier Leal retractarse tras confesión por crimen de su familia?)

No se puede uno alejar de los elementos materiales probatorios. En administraciones anteriores se hubiera podido inflar la imputación a siete u ocho delitos pero aquí no FACEBOOK

TWITTER

El fiscal dijo que no habrá, por lo pronto, más capturas por el homicidio y señaló que el proceso de investigación sigue por el tema de los bienes del estilista y un posible lavado de activos, por el cual ya se hizo un embargo.



Preguntado sobre si se podría adicionar a la imputación de cargos ya hecha a Leal el delito de tortura que podría modificar el acuerdo alcanzado, el fiscal Barbosa dijo que "la Fiscalía no hace imputaciones infladas" y que en los casos se hace necesario establecer la lógica de lo que pasó.



(Lea también: A qué cárcel podrían enviar a Jhonier Leal, considerando su perfil criminal)

​

La vicefiscal Martha Mancera dijo que no se trata de cuántos delitos se imputan, sino de lo que detalla la evidencia. "No se puede uno alejar de los elementos materiales probatorios. En administraciones anteriores se hubiera podido inflar la imputación a siete u ocho delitos pero aquí no", dijo.



"Muchos confunden el número de heridas con el fin de la conducta", dijo Mancera al precisar que el fin no fue tortura, sino que las heridas provocadas a Leal fueron con el fin de que el estilista hiciera la falsa carta de suicidio. "El numero de lesiones no es el que le da la condición de tortura, son los fines de la conducta", señaló Mancera.



"Este proceso tiene una característica esencial, que estuvo acompañado con una acción de la delegada en finanzas criminales que, de forma simultánea, solicitó la orden de captura contra Jhonier Leal, en el caso de su responsabilidad penal, y al mismo tiempo se produjo una ocupación de bienes con fines de extinción de domingo", dijo Barbosa.



(Le puede interesar: Otros daríamos lo que fuera por tener nuestra madre': Jueza a Jhonier Leal)

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Leal, Marleny Hernández y Jhonier Lelal, el confeso asesino. Foto: Archivo Particular

El Fiscal General resaltó también el trabajo de Medicina Legal en las actividades forenses, y señaló que el análisis de las escenas del crimen fueron claves para determinar que no se trataba de un homicidio-suicidio, como se hipotetizó inicialmente, sino de un doble homicidio.



Según los investigadores del ente acusador, en la escena del crimen había un cuchillo de cocina, que fue usado para asesinar primero a Marleny Hernández y, luego, quedó incrustado en el cuerpo de Mauricio.



(Le puede interesar: ‘Sabíamos que Mauricio no era capaz de eso’: familia de Jhonier Leal)



Jhonier Leal habría usado esa arma para herir en el tórax, brazos y nariz a su hermano, hasta doblegarlo y obligarlo a escribir una carta suicida. Sin embargo, cuando el arma quedó trabada en los órganos blandos de Mauricio, el homicida tuvo que bajar a la cocina por otro cuchillo.



"Con una muy buena escena, un análisis de perfilación, una prueba técnica, una línea de tiempo, una ventana de muerte, empezamos a analizar todos los elementos dentro de los tres niveles de esa casa (la de Mauricio Leal)", detalló Barbosa.

(Lea además: En la mente de un asesino: el perfil psicológico de Jhonier Leal)



Y continuó: "Es allí donde encontramos tres lugares en donde se encontraban rastos de sangre para poder hacer perfil genético de ese análisis. En el lugar donde se encontraban Mauricio Leal y su madre, en la escalera donde se encontró una gota de sangre y en la habitación de Jhonier Leal, en donde se encontraba una toalla con dos rastros genéticos".



El jefe de la Fiscalía contó cómo, al analizar los elementos, descartaron la hipótesis de suicidio, y destacó que se hicieron cotejos de voz posteriores a la muerte de Mauricio y su madre para establecer lo ocurrido.



"Todos estos elementos se unen de forma concatenada y hacen que el caso sea irrebatible", dijo Barbosa.

(Lea también: Mauricio Leal: lo que puede pasar con los bienes del estilista)

El preacuerdo y el caso por lavado de activos

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El fiscal Barbosa indicó que la investigación sigue por el tema de los bienes del estilista y el caso de un lavado de activos y negó que se haya encontrado evidencia de supuestos nexos de los Leal con carteles de narcotráfico como el del norte del Valle.



"Falso. Nosotros estamos investigando el origen de los fondos porque se detectaron dineros que pueden no tener justificación y esa la línea investigativa que tiene la Fiscalía. Pero lo otro no tiene ningún soporte probatorio", dijo.



La Fiscalía señaló que se está haciendo una trazabilidad a una información que les fue allegada sobre un posible vínculo con el grupo Nule, responsable de millonarios casos de corrupción en la contratación del país.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Glifosato: Corte tumba plan de manejo ambiental y ordena consulta previa



-Procuraduría pide a la Corte avalar la última reforma a la justicia



-Aida Merlano ampliará su testimonio en la Corte en caso contra Arturo Char