Condenan a 24 años de cárcel a 2 exfuncionarios por 'carrusel' de la salud

El Tribunal Superior de Bogotá echó para atrás la decisión de primera instancia de un juez que había absuelto a dos altos exfuncionarios del Ministerio de Protección Social vinculados al escándalo de corrupción conocido como el 'carrusel' de la salud.



Se trata de Claudia Patricia Rojas Puerta ,quien era la coordinadora del grupo de recobros del Ministerio, y Luis Andrés Ruíz Martínez, quien era el coordinador de Sistemas de MinProtección. En segunda instancia fueron condenados a 24 años de cárcel.(Le puede interesar: Caso Diego Felipe Becerra: imputarán cargos al general (r) Francisco Patiño).

Según la investigación, que en su momento fue adelantada por el fiscal Mario Montes Giraldo, entre 2006 y 2010 existió una red dedicada a desarrollar actos de corrupción apropiándose de dineros públicos con destino a la salud de los colombianos.



Como parte de la organización, había servidores públicos "en alianza criminal con particulares" que tenían vínculos con Empresas Promotoras de Salud (EPS), a través de las cuales se gestionaron irregularmente pagos de recobros por concepto de prestación de servicios y entrega de medicamentos y tecnologías que no estaban cubiertos en el plan de beneficios en salud.

EL TIEMPO conoció la sentencia de 102 páginas en la que el Tribunal argumenta su decisión de revocar la decisión de primera instancia. Los exfuncionarios habían sido imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho propio y prevaricato.



En la decisión solo son condenados por el delito de peculado por apropiación agravado en 19 casos.



Además fueron condenados al pago de una multa millonaria y a la la inhabilitación perpetua para ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, elegidos o

designados como servidores públicos y celebrar directamente o por interpuesta persona contratos con el Estado.

Los argumentos para condenarlos

El Tribunal señaló que Claudia Patricia Rojas por su formación académica como abogada con grado de especialización, por su trayectoria laboral y por la

importancia de su cargo en el Ministerio de Protección Social, "conocía que dentro de sus funciones no estaban las de auditar las glosas impuestas por el Consorcio Fidufosyga 2005 y, mucho menos, ordenar los pagos que considerara pertinentes".



Y añadió que los memorandos y notas internas que ella expedía eran trascendentales para lograr el giro de los recursos. Además cuestionó el interés que tenía la exfuncionaria en agilizar el pago de esos recursos.



"Rojas Puerta, Ruiz Martínez y Medina Millán, en sus mensajes electrónicos, discutían la generación de nuevos negocios con las entidades promotoras de salud, pues en su portafolio ilegal tenían previstos otros servicios diferentes de los recobros que también involucraban los recursos del Fosyga, discutían los porcentajes que correspondían a cada uno y el empleo de personas para cobrar las ganancias", se lee en la decisión del Tribunal.



En unos de esos mensajes, dijo el tribunal, los procesados "conspiraron acerca de otros negocios que lograrían con la subcuenta de enfermedades catastróficas y

accidentes de tránsito – ECAT -, incluso, especularon acerca de la gran fortuna que obtendrían".



En otro mensaje Rojas Puerta le dice a los otros dos procesados que estaba "completamente de acuerdo en el tema de generar muchos $$$$$$$$$" y los instruye acerca de cuáles negocios le podía proponer a Henry Granda Olarte, quien era el presidente de la EPS Salud Total.



El Tribunal destacó que en el expediente están los documentos que evidencian las modificaciones que hizo Rojas Puerta a recobros que ya habían sido cancelados o que se ordenaba pagar por valores mayores a los glosados.



Incluso hay un correo en el que la exfuncionaria manifiesta que no podía hablar por teléfono porque según le contó uno de los escoltas del ministro de protección social a su asistente, habían instalado unas antenas para grabar las llamadas y detectar la corrupción en esa cartera y en el consorcio, por lo tanto, se tenían que comunicar solo por correo electrónico.



El Tribunal negó la sustitución de la pena o la casa por cárcel pero no ordenó la detención de los condenados pues la decisión no está en firme y puede ser llevada a la Corte Suprema de Justicia.

Ordena investigar a representantes de EPS

En su decisión el Tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que se investigue a los condenados por el delito de lavado de activos.



La compulsa de copias se extiende a exfuncionarios estatales y de EPS que habrían tenido nexos con los procesados.



Entre las personas a investigar están los exfuncionarios Diego Fernando Perdomo Laguna, Maribel del Socorro Posada Sánchez y Santiago Rafael Carrascal Bermúdez.



Además Mario Alejandro Quintero Barrios, representante legal de QAV Consultores Asociados Ltda., María Magdalena Flórez Ramos, representante legal de Ecoopsos E. P. S. S. A. S., Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, representante legal de Coomeva E. P. S. S. A., Jairo Alexsander Duarte Hernández, representante legal de Solsalud E. P. S. S. A., Guillermo Pérez Montenegro, representante legal de E. P. S. Famisanar S. A. S., Lía Margarita María Rodríguez Sánchez, Emiliano Castro Galarza, Iván Mauricio Rojas Pinto y Ulpiano Rojas García, quienes intermediaron los recursos entregados a los procesados una vez los recibieron de Solsalud E. P. S. S. A.

