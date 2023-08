Entre enero y julio de este año se reportaron en el país 184 secuestros, lo que representa un incremento del 85,85 por ciento frente al mismo periodo de 2022, cuando se registraron oficialmente 99 retenciones de ciudadanos.



Este es uno de los delitos que mayor incremento registró en los últimos siete meses, según el informe ‘Indicadores de seguridad y resultados operacionales’, del Ministerio de Defensa.



Hace un mes, durante la presentación del balance del primer año del Gobierno, el ministro de esa cartera, Iván Velásquez, ya había prendido las alertas sobre ese delito, cuya ocurrencia casi se duplicaba frente el año anterior y es el dato más alto desde 2012, año en el que fueron 196. Las cifras de retenciones venían con una tendencia a la baja desde 2017, cuando se reportaron 127 secuestros.

Otro de los delitos que genera preocupación es la extorsión, asociada especialmente a llamadas desde las cárceles del país, que pasó de 4.601 en los siete meses del año pasado a 5.795 en el mismo periodo de 2023. El viernes, el Inpec presentó un plan para enfrentar ese delito y judicializar a quienes desde prisión siguen delinquiendo.



También se incrementó la trata de personas (de 272 a 465) y algunas de las modalidades de hurto. Así, por ejemplo, el robo a residencias pasó de 18.226 a 20.153; a personas, de 179.218 a 219.014; y el hurto de vehículos pasó de 28.063 a 29.233 hechos.



En la otra orilla, bajaron el hurto a comercio (que pasó de 27.029 a 23.197), el robo a entidades financieras (de 76 a 44) y la piratería terrestre (de 88 a 60). Otro de los indicadores que más afecta la seguridad ciudadana y que tuvo un comportamiento positivo fue el homicidio, que pasó de 7.835 a 7.627, lo que representa 208 víctimas mortales menos.



Las masacres bajaron (de 55 a 52), lo mismo que el número de víctimas en esos hechos (de 183 a 176). En cuanto a la reducción de muertes violentas, también los casos asociados a uniformados: entre enero y julio del año pasado murieron 99 integrantes de la Fuerza Pública y este año van 49.



Al comienzo del Gobierno Petro se registró un aumento en las cifras de ocupaciones de tierras en varias regiones, lo que habría empezado a bajar con el paso de los meses. La invasión de tierras pasó de 1.742 a 1.613 y la usurpación de terrenos de 321 a 207. Bajaron así mismo las acciones terroristas (de 426 a 110) y los ataques a infraestructura crítica (de 59 a 46).

Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado de Colombia, señaló que delitos como la extorsión vienen creciendo de la mano de práctica como el préstamo ‘gota a gota’, que ya se ha extendido por otros países de la región, “donde quienes prestan plata recurren a la violencia para realizar los cobros que suelen incluir intereses excesivos; y también viene creciendo debido a intereses de grupos criminales que están viendo cómo pueden amedrentar a pequeños y medianos comerciantes, a quienes obligan a hacer pagos a cambio de permitirles continuar con su actividad comercial; y es que ese nicho de pequeños comerciantes ha resultado ser muy fructífero para los criminales”.

También viene creciendo debido a intereses de grupos criminales que están viendo cómo pueden amedrentar a pequeños y medianos comerciantes.

TWITTER

Destacó la reducción de hechos terroristas y el homicidio, y aunque señaló que bajaron al mismo tiempo que se plantearon las iniciativas de cese de hostilidades bilaterales, “el nexo causal entre lo uno y lo otro no es del todo claro. Los ceses se formalizaron hace muy poco y en realidad no han tenido el resultado esperado en materia de la política de paz total; sin embargo, la expectativa que generó el Gobierno con su política de paz total y los acercamientos con diferentes grupos armados sí pudieron haber tenido un impacto sobre algunas de las acciones ofensivas de los grupos armados ilegales”.



A su turno, Isaac Morales, coordinador de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de la Fundación Pares, dijo que delitos como la extorsión y el secuestro podrían estar siendo impactados por cambios en las dinámicas del narcotráfico y microtráfico y aparecen como “mecanismos más representativos para poder obtener recursos de manera ilegal” por parte de las redes criminales que requieren dinero más rápido para poder mantener su aparato criminal.





En entrevista con este diario, el director de la Policía, el general William Salamanca, anunció un plan de choque contra el delito que implicaba un aumento de la operatividad en sitios priorizados y decisiones como, por ejemplo, sacar a las calles, en una primera fase, “a 508 policías que pasarán de actividades administrativas a la vigilancia, cuyos puestos serán asumidos por uniformados retirados o familias de policías con la formación necesaria para los cargos”.



Caen incautaciones de coca

El informe del Ministerio de Defensa, que se actualiza cada mes, evidencia una reducción en las cifras de incautación de coca, que es una de las banderas del Gobierno Nacional en su lucha contra el narcotráfico al apostar a la interdicción de los cargamentos. En los primeros siete meses del año pasado se incautaron 423.109 kilos de coca y en el mismo periodo de 2023 van 384.103.

La incautación de heroína también bajo (pasando de 290 kilos a 162) y se incrementó la de marihuana, pasando de 229.508 kilos a 240.997. En cuanto al bazuco, se redujeron los decomisos al pasar de 904 a 839. Otro de los indicadores de la lucha contra el tráfico es el decomiso de barcos, que bajó (de 236 a 218) y el de ocupación de aeronaves, que se incrementó de 23 a 84.



En cuanto a pistas destruidas, se pasó de cinco el año pasado a una este año. El Gobierno ha señalado que privilegia la sustitución voluntaria de los cultivos ilegales sobre la erradicación manual que realizan equipos de uniformados, por lo que este indicador cayó de 45.296 hectáreas a 9.408. El Mindefensa reporta un aumento de la incautación de insumos líquidos (de 12’458.408 a 12’576.741 galones) y una reducción en el decomiso de insumos sólidos de 38’414.912 a 23’600.409 kilos.

Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

