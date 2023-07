Aunque muy pronto se conocería su sentencia, un juzgado de Bogotá dejó en libertad a Jaime Ernesto Gómez Muñoz, ex escolta del DAS acusado de participar en el magnicidio del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990 a quemarropa, en pleno vuelo de Bogotá a Barranquilla.



Pizarro fue el tercero de los candidatos presidenciales que en un lapso de 9 meses fueron asesinados entre 1989 y 1990. Primero fue Luis Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, asesinado en un evento público en Soacha en agosto de 1989; luego mataron a Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, en marzo de 1990 en el aeropuerto de Bogotá.



A 33 años, el crimen de Pizarro, quien era el candidato presidencial por el M-19 tras su desmovilización, sigue en casi completa impunidad. Los únicos condenados por el hecho, los exjefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño, están muertos, y tras más de 6 años de juicio, llenos de dilaciones, contra el primer agente estatal investigado por este hecho, aún no hay una sentencia sobre su culpabilidad o inocencia.



Carlos Pizarro durante la entrega de armas del M-19, en su desmovilización. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Ese juicio terminó en marzo de este año en el Juzgado Décimo del Circuito Especializado de Bogotá, pero aún no se dicta sentencia por lo que el 28 de junio ese juzgado sustituyó la detención preventiva que tenía Gómez Muñoz por la obligación de comparecer al despacho dentro de los cinco primeros días del mes y la prohibición de salir del país.



La decisión se tomó porque se venció el término máximo de detención preventiva, que es de 4 años, sin que se hubiera emitido una sentencia. Esto porque el acusado estuvo preso desde el 17 enero de 2017.



Para su decisión, la juez también sumó el año y medio que este caso permaneció quieto porque Gómez había pedido cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que terminó por rechazarlo por no haber prestado ninguna clase de colaboración.



Ahora, el ex escolta del DAS podrá esperar el veredicto en libertad, pese a los señalamientos de la Fiscalía de su presunto rol en el plan criminal.La investigación lo señala de haber asesinado, presuntamente para callarlo, al sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Yerry, quien segundos antes le disparó por la espalda, en pleno vuelo, a Pizarro, usando una subametralladora.

Las deudas con la verdad en este caso

Sepelio de Carlos Pizarro. Foto: Archivo

Además de la condena a 24 años de cárcel, en 2002, a Fidel y Carlos Castaño como autores intelectuales del homicidio, nadie más ha sido condenado en un caso lleno de deudas con la verdad.



Por ejemplo, entre las dudas que permanecen está explicar cómo, pese a que las medidas de seguridad en el aeropuerto El Dorado se extremaron tras el asesinato de Ossa ocurrido tan solo un mes antes, alguien pudo ingresar una subametralladora al avión de Avianca en el que Pizarro viajó de Bogotá a Barranquilla.



También quedan preguntas sobre cómo Jaime Ernesto Gómez, un estudiante que a duras penas pasó los requisitos para convertirse en escolta, fue asignado, una semana antes, al esquema de seguridad de uno de los hombres que más custodia debía tener por el contexto de amenazas del momento.



Así mismo, falta determinar quién y cómo ingresó el arma al avión, puesto que se comprobó que el sicario no la llevaba consigo sino que ‘Yerry’ la tomó de uno de los baños de la aeronave.

Finalmente, la justicia también está en deuda de determinar quiénes fueron las personas que ordenaron el crimen de Pizarro y usaron para ello a los paramilitares.

