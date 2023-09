El episodio de este 20 de septiembre, en el que robaron al periodista Jeisson Vera a plena luz del día, mientras grababa un informe para el noticiero de la mañana en RCN, es uno de los casos más recientes de hurto a personas, un delito que es el dolor de cabeza de al menos 44 ciudadanos cada hora, pues al día se cometieron en promedio 1.052 casos en el primer semestre de este 2023, según la cuarta versión del Reloj de la Criminalidad, herramienta de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).



(Lea también: En video: Roban a periodista de Noticias RCN en vivo: le raparon cámara y trípode).

Facebook Twitter Linkedin

Hurto en Cartagena que quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad. Foto: Twitter: @inesbetacur1

Según esta medición, delitos como la extorsión y los hurtos a personas, a residencias y de motocicletas aumentaron este 2023, en comparación con el año anterior; mientras que los delitos sexuales, la violencia intrafamiliar, las lesiones personales, los homicidios comunes y los robos a establecimientos de comercio, de celulares y de bicicletas bajaron frente al primer semestre de 2022.



Así, por ejemplo, el Reloj de la Criminalidad, que se basa en estadísticas de la Policía, señala que el hurto a personas, con 189.358 casos, aumentó en 23 por ciento en el primer semestre de este 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022.



(Le puede interesar: Estafas en Colombia: con estos mensajes que envían a su celular podrían robarlo).



Además, hay tres momentos del día en los que este delito es más común: entre las 10 y las 10:59 a.m. (24 % más casos), entre las 11 y las 11:59 a.m. (22 % más casos) y entre las 7 y las 7:59 p.m. (26 % más casos). También se encontró que estos delitos ocurren con más frecuencia los viernes y sábados, con 44 por ciento más casos en comparación a cualquier otro día.

El Reloj de la Criminalidad es una herramienta novedosa para brindarles a las autoridades y a los ciudadanos un modelo de investigación que evidencia los delitos de mayor impacto en 🇨🇴 durante el primer semestre de 2023.



En el siguinete 🧵, algunos datos de interés 👇🏾 pic.twitter.com/QGeexTvYrZ — Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) (@CEJ_JUSTICIA) September 21, 2023

Otro delito de alto impacto que subió es la extorsión, con un incremento del 38 por ciento, alcanzando 5.269 hechos en los primeros seis meses del año, lo que significa que cada 49 minutos se ejecutó una extorsión en Colombia. Por horarios, es más posible que alguien sea víctima de este delito entre las 12 a.m. y las 12:59 de la madrugada (125 % más casos) y entre las 10 y las 10:59 a.m. (150 % más casos). La llamada telefónica fue la forma más común de extorsión (42.6 %), seguida de la extorsión directa (23.2), las redes sociales (14.6) y la carta extorsiva (6.7).



(Lo invitamos a leer: La condena en EE. UU. a antiguo miembro de ‘la Oficina’ por narcotráfico y extorsión).

Así mismo, el informe recoge que cada 24 horas hurtaron 97 casas y 110 motocicletas, pues se registraron 17.529 hurtos a casas (97 casos diarios aproximadamente) y 19.723 robos de motos (110 al día en promedio). Estos delitos también tuvieron aumentos del 13 y el 8 por ciento, respectivamente. Además, estos se cometen con mayor frecuencia en la noche y en la madrugada.

Facebook Twitter Linkedin

Motocicleta hurtada en Bogotá que fue recuperada por la Policía. (Foto de archivo) Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por su parte, entre los delitos que bajaron están el hurto de celulares y de tiendas.



La herramienta de la CEJ recoge que cada 60 minutos se robaron 16 celulares y cinco establecimientos de comercio, pues se registraron 70.574 casos del primer delito (392 casos diarios aproximadamente) y 20.642 del segundo (115 casos al día en promedio). Ambos, no obstante, tuvieron reducciones, el hurto de celulares bajó un 9 por ciento, y el robo a establecimientos comerciales, un 7 por ciento.



(Le sugerimos consultar: ‘A los migrantes no se les pueden poner muros, sino garantizar sus derechos’: Defensor).

Facebook Twitter Linkedin

Según el informe, cada 60 minutos se robaron 16 celulares en el país. En la foto, personas capturadas por robo de celulares en Medellín. (Foto de archivo). Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Por horas, el hurto de celulares fue más frecuente entre las 6 y las 6:59 a.m. (22 % más casos), entre las 6 y las 6:59 p.m. (25 % más casos) y entre las 7 y las 7:59 p.m. (34 % más casos). Mientras que el saqueo a tiendas se concentró entre las 12 y las 12:59 a.m. (78 % más casos) y entre las 8 y las 8:59 a.m. (64 % más casos).



Entre otros delitos que bajaron está el homicidio, que registró una disminución del 3,3 por ciento pesentándose este primer semestre 6.407 homicidios, un promedio de uno cada 40 minutos y de 36 hechos diarios. Los sábados y domingos, con 85 por ciento más casos en comparación a cualquier otra fecha, fueron los días en que este delito ocurrió con mayor frecuencia.



(Más notas: Corte alerta por amenazas a diez candidatos de Comunes y otros riesgos por elecciones).



Con toda esta información que pormenoriza los delitos de mayor impacto y las horas en las que más se cometen, la CEJ busca que las autoridades dispongan de recursos metodológicos para prevenir y perseguir la delincuencia.



justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: