Capturan a extorsionista de 23 años que tenía azotado a comerciantes

Juan Naforo, de 23 años, fue capturado por el Gaula de la Policía en Bogotá, en el momento que recibía 200 millones de pesos por la extorsión a un comerciante.



De acuerdo con el general Fernando Murillo Orrego, director Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, Naforo, se hacia pasar como integrante de las disidencias para intimidar a sus eventuales víctimas.

De acuerdo con el general Murillo, en abril de este año se empezaron a recibir en el Gaula de Bogotá denuncias por parte de comerciantes que aseguraban que eran víctimas de intimidaciones de grupos de disidencias para cumplir con el pago de extorsiones.



Entre las amenazas del supuesto grupo armado estaba que, de no cumplir con la exigencia económica, atentarían contra sus familiares y sus locales.



"Fueron 15 denuncias con el mismo ‘modus operandi’ las que permitieron establecer a los investigadores del Gaula, de acuerdo a los patrones, que en realidad no se trataba del jefe de una organización criminal, sino de un delincuente que había creado un perfil criminal para obtener el pago de extorsiones, a través de amenazas y engaños", aseguró el general Murillo.

El director del Gaula señaló que se logró establecer que Naforo llamaba a sus víctiimas, previo estudio económico, y se identificaba como jefe de una de las disidencias exigiendo a los comerciantes sumas que "oscilaban entre un millón y 200 millones de pesos, dependiendo del perfil", digo el general Murillo.



Naforo nació en Leticia, Amazonas, y en la actualidad estaba terminando su educación secundaria.



Pese a su corta edad, los investigadores lograron establecer que el capturado fue integrante del décimo frente de la otrora guerrilla de las Farc, y luego de una disidencia. De allí adoptó la postura para extorsionar.

Así fue la captura de Naforo

El extorsionista, venía intimidando a un comerciante de 69 años, a quien le estaba exigiendo 200 millones de pesos "expresándole que tenía conocimiento de varios

negocios de los cuales era dueño y que, si no accedía a sus pretensiones, atentaría con explosivos contra uno de sus centros de servicio", señaló el director del Gaula.



Como el comerciante no accedió al pago y cambió de número de celular, el delincuente dejó un panfleto en la pared de uno de los establecimientos, a través del cual indicaba, con palabras amenazantes, que instalaría un artefacto explosivo.



"Con agentes encubiertos se coordinó la entrega de la suma y en un parque de Fontibón se desarrolló la operación y se dio la captura de Naforo", aseguró el oficial.



El capturado fue sindicado de extorsión y un juez lo envío a la cárcel.

PUNTOS CLAVE En 2020 el Gaula ha recibido 3.804 denuncias por extorsión Equivale a una disminución del 30 % con respecto a 2019 El año pasado se instauraron 5.427 denuncias por extorsión Este año se han capturado 1.129 personas por este delito

