En 2022, cuatro voceros de paz quedaron en libertad, detenidos durante las protestas

En diciembre del año pasado quedaron en libertad Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Charris, los primeros capturados por hechos de violencia durante las jornadas de paro de 2021 y que aparecían en una lista de siete personas designadas como voceros de paz por el Gobierno.



La procuradora Margarita Cabello y dos voceros de paz, Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo. Foto: Procuraduría, Twitter @petrogustavo y proporcionada por familias.

Mientras que el Gobierno dijo que Bermeo Súa, que estaba presa en la cárcel El Pedregal de Medellín, era una defensora de causas animalistas y líder comunitaria, la Fiscalía la procesaba por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos al ser señalada de elaborar bombas incendiarias para enfrentar a la Fuerza Pública.



Márquez Charris, que al momento de su designación por el Gobierno fue presentado como un estudiante universitario “comprometido con el desarrollo social, la academia y la pedagogía”, fue señalado por la Fiscalía de hacer parte del grupo Primera Línea calle 80 y procesado por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.



Otros de los liberados por petición del Gobierno son Briam Andrés Cabrales y David Esteban López, quienes habían sido detenidos en Santander.



Aunque la lista de voceros designados era más amplia (17 personas), jueces de control de garantías negaron las libertades. Es el caso de Luidiar Felipe Camacho, Steven Guevara y Daniel Fernando Ruiz, al considerar, los jueces, que por ejemplo no se acreditó la pertenencia al grupo del que iban a ser voceros, cuál sería su papel o incluso señalar que la ley no era clara sobre la posibilidad de quedar en libertad.



La Fiscalía General cuestionó la designación de esos voceros, pero no de los gestores de paz, cuya figura, a su juicio, está reglada adecuadamente y que permitió, por ejemplo, la libertad de personas como Violeta Arango.



Según Naciones Unidas, entre el 18 de abril y el 16 de septiembre, fueron detenidas 1.970 personas en el contexto de las protestas. De ellas, 1.685 fueron bajo la figura de flagrancia y 285, bajo orden judicial.



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

