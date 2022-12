El condenado contratista Emilio Tapia, preso en Barranquilla, denunció a la reconocida fiscal Angélica Monsalve por una presunta diligencia judicial que sería sacada de contexto para perjudicarlo.



La denuncia de dos páginas menciona a que un investigador de la Fiscalía lo citó a declarar por no más de 10 minutos sobre un tema del que Tapia, implicado en Centros Poblados, podía tener conocimiento.



(Puede leer: Tapia busca acumular en preacuerdo responsabilidad por Centros Poblados y Emcali)

Según Tapia, condenado por el Carrusel de la Contratación de Bogotá, el caso del que quería que hablara el investigador era sobre una licitación de TransMilenio, a lo que él respondió que no diría algo más allá de lo que está acordado con la Fiscalía en ese expediente.



"En ese momento, el investigador me puso en una vídeo-llamada con la fiscal a cargo del proceso, Angélica Monsalve, en la que ella me pidió la ayudara con hechos del caso, dijo estar en capacidad de ayudarme 'muchísimo' con un principio de oportunidad, y anunció que dispondría una próxima diligencia para ahondar en ello", dice Tapia.



Así fue, y el 25 de noviembre, se lee en la denuncia, se citaron para hablar por casi una hora. La primera parte de la reunión se fue en diálogos de la fiscal acerca de su lugar de origen y de miembros del clan Castaño Gil.



(Puede leer: Defensa Jurídica revisará preacuerdos en caso de corrupción Centros Poblados)



Luego pasó a hablar, dice Tapia, de que desde su puesto necesitaría "ganarle una pelea" al fiscal general y al director de la Unidad Especial, Eduard Calderón. "No sé si dijo esas cosas por ciertas, o como medio para ganar confianza", subrayó Tapia en su carta.



En el oficio se lee que Monsalve le habría ofrecido al contratista, a cambio de ayuda, la búsqueda de beneficios en uno de los casos que tiene abiertos en la Fiscalía. En ese momento, al parecer la fiscal le pidió al investigador acompañante que dejara el salón, y quedaron solos Tapia y ella. Ahí fue cuando empezaron a tocar el tema de Centros Poblados, del que Tapia sería su cerebro, y por el cual busca un preacuerdo.



"Nunca fui advertido de que esa conversación informal y sin testigos, pudiera estar siendo grabada; nunca me fue presentada una comunicación o decisión judicial en virtud de la cual se autorizara a la fiscal Monsalve a grabar nuestra conversación; siempre entendí que estábamos en una conversación informal, ajena a la ritualidad jurídica, y por tanto espontánea en la forma y en el fondo", dice la denuncia.



Como se sabe, en los últimos días el periodista Daniel Coronell reveló en La W un audio en el que Tapia habla de un preacuerdo que quiere por 55 meses de pena y la devolución de 2.000 millones de pesos por el escándalo de Centros Poblados, situación que fue negada por la misma Fiscalía, la cual dice que son ideas, mas no algo oficial.



Ese audio, al parecer es el que refiere que fue grabado sin su consentimiento el contratista. "En síntesis, estamos frente a una conducta abusiva de la fiscal Monsalve al grabar una conversación privada y dar a conocer apartes incompletos de ella para buscar sus propios fines personales", concluye Tapia.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: