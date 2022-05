Mientras transportaban material electoral tras el cierre de las urnas en las elecciones presidenciales, una personas que estuvo como jurado de votación fue asesinada y un uniformado del Ejército resultó herido en un ataque en Vista Hermosa, Meta.



Así lo afirmó el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, quien aseguró que el hecho se presentó en la vereda Nueva Colombia, de Vista Hermosa.



De acuerdo con el ministro, el ataque fue perpetrado por disidencias de las Farc.

La Misión de Observación Electoral (MOE) lamentó este ataque y en sus redes sociales dijo que los hechos se presentaron sobre las 5 de la tarde y que el nombre de la víctima es Nelly Bedolla Basto.



"La jurado asesinada y el soldado herido se encontraban transportando material electoral que, de acuerdo con los reportes, no se vio afectado", añadió la MOE.



Por el momento las autoridades no han entregado más detalles sobre los hechos, pero este ataque se suma a otros tres que hubo en horas de la mañana en distintos lugares del país.



Minutos antes del cierre de los puestos de votación, Molano había entregado un balance desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que indicó que, más allá de los tres artefactos explosivos de la manaña, que dejaron un uniformado herido, la jornada electoral había transcurrido con normalidad.



El ministro también dijo en ese momento que se habían realizado tres capturas por delitos electorales y que comenzarían los procesos de judicialización respectivos.



Por su lado, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, informó que habían capturado a 50 personas por diferentes delitos no relacionados con las elecciones.



Así mismo, Vargas explicó que tres personas que figuraban como desaparecidas aparecieron votando, por lo que ya se están haciendo los procedimientos al respecto con la Fiscalía



La Fuerza Pública, dijo el ministro Molano poco antes de las 4 p. m., mantendrá el esquema para garantizar el conteo y traslado de los votos y además para garantizar “que se respeten los resultados de este proceso electoral donde los colombianos, con su voto, decidieron el nombre del Presidente y Vicepresidente de la República”.

