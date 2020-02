No me interesa su historia en el fútbol: juez que regañó a Didier Luna

Con un insólito argumento la defensa del extécnico de la selección Colombia femenina sub-17 Didier Luna intentó fortalecer su petición para que él no sea enviado a prisión por los hechos de acoso sexual por los que fue denunciado.

En una accidentada audiencia Luna terminó por aceptar el preacuerdo que su defensa firmó con la Fiscalía en el que aceptaba que había acosado sexualmente a la fisoterapeura Carolina Rozo en hechos registrados entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.



Por cuenta del preacuerdo, que incluía que tenía que pedir perdón y reparar a su víctima, Luna logró que la Fiscalía cambiara el delito de acoso sexual por el de injuria por vía de hecho, que tiene una pena más baja.



La defensa de Luna argumentó tras la aceptación del cargo que él no tiene antecedentes penales, que ha cumplido el llamado de la justicia y que llevó a Colombia a un mundial además de otorgarle “títulos a este país”. A renglón seguido señaló que la pena no supera los 72 meses de prisión y que cumple los requisitos para la suspensión de la sentencia, es decir que no vaya a la cárcel.



Ese mismo argumento fue mencionado en varias ocasiones por Luna durante la audiencia hasta el punto que el juez del caso le llamó la atención: “francamente no me interesa el tema del fútbol. Su historia en el fútbol no es relevante. Lo que este despacho necesita saber es si usted se considera responsable o no de este delito por el que fue acusado por la Fiscalía. Usted dice que esto fue un error pero esto no es un error es un delito”.



Tras la advertencia del juez de aplazar la audiencia para otro día al considerar que Luna al parecer no conocía los alcances del preacuerdo, el extécnico terminó por aceptar los hechos y quedó en espera de que el juez imponga la sentencia y determine si lo envía a prisión.



El proceso en contra del extécnico fue abierto luego que Carolina Rozo, lo denunciara penalmente por el acoso del que habrían sido víctimas ella y algunas jugadoras de la selección femenina.



En la audiencia de imputación de cargos realizada en marzo del año pasado la Fiscalia señaló que Luna aprovechó su poder y autoridad para acosar y asediar a Rozo “con fines sexuales”.

‘Condena es una victoria’

Carolina Rozo asistió a la diligencia judicial y le exigió a Luna que le pidiera perdón por sus delitos.



“Es un triunfo que todo esto se dé contra alguien que ha hecho tanto daño. Yo soy una voz de muchas víctimas, por eso estoy aquí señor Luna y lo miro a la cara para exigirle una disculpa pública a mí y a todas las víctimas que aún siguen en silencio”, dijo Rozo.

Igualmente señaló que por el daño causado preferiría que la pena que se imponga a Luna sea cumplida en privación de la libertad.



Indicó que el fiscal del caso fue quien habló de una reparación económica que ella no pidió y que se acordó que ese dinero se donaría a una fundación que apoye a vícimas de acoso o abuso sexual.



El extécnico en cumplimiento de lo acordado pidió perdón a Rozo.“A la señora Carolina, de manera sentida pido disculpas de manera pública si en algún momento sintió que alguna de mis acciones trasgredieron su moral. Yo libremente manifiesto que no tuve intención, mi proceder siempre he estado revestido de respeto hacia los que me rodean, especialmente a la mujer, que la valoro y respeto su rol en la sociedad”, indicó Luna.

