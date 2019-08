El rastro de un exconvicto en el despojo paramilitar en Urabá

José Nelson Urrego Cárdenas, quien fue investigado por supuestos nexos con el narcotráfico y luego fue absuelto, aparece mencionado en el capítulo del despojo paramilitar protagonizado por las Autodefensas en el Urabá antioqueño.

Urrego Cárdenas apareció en los 90 como una de los personas que habría financiado la campaña presidencial del entonces candidato Ernesto Samper Pizano.



Fue capturado por el famoso bloque de búsqueda y presentado como un reconocido narcotraficante. Sin embargo la justicia lo declaró inocente del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.



En la sentencia que emitió la justicia contra el ganadero José Vicente Cantero Ibáñez por el despojo de tierras registrado en Turbo (Antioquia) en 1997 se encuentran referencias a la presencia de Urrego Cárdenas quien se habría escondido en la zona para evitar su captura.

La Fiscalía y los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas que representan a las víctimas han pedido que además Cantero Ibáñez sea condenado por homicidio y concierto para delinquir.



Cantero Ibáñez fue condenado por desplazamiento forzado por un juzgado de Medellín, su sentencia fue ratificada por el Tribunal de Antioquia y hoy se encuentra en casación en la Corte Suprema de Justicia. El despojo habría sido materializado por hombres de la ‘Casa Castaño’.



En el expediente se lee que efectivamente hubo un plan para despojar a las comunidades de la zona el cual incluía “sembrar el terror entre sus pobladores” para que abandonaran sus tierra que luego eran compradas por ganaderos “imponiendo el precio de las mismas y a quien se negaba lo hostigaban con amenazas y atentados contra su vida”



Igualmente hay testimonios que indican que Cantero Ibáñez no había adquirido las tierras para él sino que habría servido de testaferro para que los predios pasaran a manos de Urrego Cárdenas quien “con el auspicio de las Autodefensas se refugió en el Urabá antioqueño”.



Varios de los declarantes sostuvieron que un administrador cercano a Urrego era quien daba los recursos para que Cantero Ibáñez pagara a los campesinos despojados el dinero que les ofrecían por sus parcelas y que luego eran “juntadas” en predios más grandes a los que les cambiaran su nombre por números para que no fueran identificadas ni ubicadas fácilmente”.



Incluso hay una declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la que señala que como forma de financiación los paramilitares de la zona le vendían a precios “más costosos” las tierras despojadas a Urrego Cárdenas.



Así mismo aparece en la sentencia una referencia a una declaración del exparamilitar Raúl Hasbún quien dijo que con autorización de Vicente Castaño se permitió la presencia de Urrego Cárdenas en la zona y que incluso se le nombró a una persona que se encargada de su seguridad. Fueron desarmados sus escoltas y las Autodefensas asumieron su protección.



En la decisión del Tribunal los magistrados indican que aunque Urrego Cárdenas no está siendo procesado en ese expediente por el despojo esto no implica que no se pueda creer que él era “realmente la persona que por sus actividades ilícitas tenía el dinero para adquirir las tierras en el sector y que las Autodefensas lo apoyaban, pues podía pagar lo que ellos le exigían para financiarse”.



Y añade “De ahí que nada extraño resulta que los subordinados del señor Urrego Cárdenas pudieran verse con hombres armados y los propios paramilitares para ejercer presión sobre los campesinos en busca de generar el temor necesario para que abandonaran sus tierras y las vendieran a bajo precio”.



Urrego Cárdenas estuvo preso en Panamá y reapareció en mayo del año pasado cuando se hizo viral un video en el que aparecía en un aeropuerto de ese país exigiendo que le permitieran tomar un vuelo para abandonar esa nación.



**EL TIEMPO aclara que en principio se mencionó al señor Urrego Cárdenas como señalado narcotraficante, pero que a pesar de las declaraciones de voceros de la Policía que lo vinculaban con esas actividades ilegales, nunca fue condenado por ese delito. Su defensa señala que en el caso hubo falsos testigos.



Justicia