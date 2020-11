El plan  de la Fiscalía para enfrentar violencia contra la mujer

El Fiscal Francisco Barbosa Delgado anunció un plan para enfrentar la creciente violencia contra las mujeres en el país.

Durante la instalación del tercer Congreso Internacional de Buenas Prácticas para Eliminar las violencias Basadas en Género e Identidad de Género, que se desarrolla con la cooperación de la Unión Europea y EuroSociAL+, Barbosa Delgado, dijo que se está fortaleciendo la investigación y sanción sobre este fenómeno criminal.



Dijo que la campaña ‘No Se Atreva’, que se pondrá en marcha el próximo 25 de noviembre, tiene el propósito de ampliar los canales de atención de las mujeres víctimas de cualquier tipo de agresión y dinamizar la investigación de las conductas que las afectan, entre otros aspectos.



“La Fiscalía no podía ser simple y llanamente un receptáculo de denuncias y después ser un lugar para investigar esas denuncias, sino que teníamos que hacer algo más en torno a la prevención”, indicó el jefe del ente acusador.



Igualmente dijo que enfrentar la violencia de género es prioridad para la entidad, así fue definido en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024. En ese sentido, en los últimos 9 meses la Fiscalía ha logrado un aumento en el esclarecimiento de feminicidios, pasando de 74% a 94%. En 16 departamentos el promedio alcanzó el 100%.



Añadió que que en violencia sexual e intrafamiliar ha habido aumento en

imputaciones y escritos de acusación; sin embargo, precisó que es insuficiente ante la gravedad de estos hechos, por lo que existe una estrategia investigativa específica para focalizar capacidades y dar respuesta efectiva a estos casos.



"Tendremos directiva sobre violencia intrafamiliar para agilizar aplicación de justicia, aplicar prueba anticipada como mecanismo para que no se demore mucho tiempo el inicio de la investigación, la imputación, la solicitud de medida en caso de que exista y la acusación" señaló el funcionario.



Para los parámetros de priorización se tendrá en cuenta la identificación del riesgo, así como la reincidencia de la conducta o la incursión en otros delitos que pueden incrementar la violencia de género. En este proceso se desarrolla un trabajo articulado con Medicina Legal y las comisarías de familia.



Por otra parte, para reforzar las acciones judiciales y de prevención, la Fiscalía ha avanzado en la estrategia de identidad de género y orientación sexual mediante la capacitación de fiscales, asistentes e investigadores para abordar este eje temático. En este año se han realizado tres módulos de formación virtual para receptores de denuncias, orientadores jurídicos y asesores de atención al usuario.



Adicionalmente se trabaja sobre líneas de investigación y análisis con enfoque diferencial a nivel nacional.



Finalmente, hizo un llamado a todas las entidades del Estado, las organizaciones

internacionales y la población civil, "para aunar esfuerzos desde los valores comunes y no desde las ideologías, que permitan combatir de manera contundente todos los tipos de violencia contra la mujer, y los niños, niñas y adolescentes, como poblaciones vulnerables".

Lea otras noticias de Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com