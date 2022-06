La Fiscalía le imputó el cargo de cohecho al condenado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Munera alias 'El Mellizo, quien fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009 y ya pagó su pena en ese país.



'El Mellizo' logró un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos que le concedieron protección en ese país y no fue deportado a Colombia tras recuperar su libertad en agosto del año pasado.



En Colombia le esperaban procesos por sus delitos cometidos en una larga vida criminal y por los que recibiría la pena completa de la justicia ordinaria al ser expulsado de la ley de justicia y paz.

Desde entonces el Ministerio de Justicia ha hecho solicitudes para su envío a Colombia.



Aunque al proceso asisten los representantes de 'El Mellizo', el juez lo declaró en contumacia pues el excapo no ha acudido a los llamados de la justicia nacional. Su abogada defensora dijo en la audiencia que su cliente se ha declarado inocente del cargo imputado y que así lo demostrará en juicio.



Añadió la defensa que la fiscal que tiene el caso no es competente para adelantar el proceso al considerar que su cliente perdió el reconocimiento que tenía como paramilitar y no puede ser imputado por un despacho adscrito a la justicia transicional y que los hechos tampoco están vinculados a su pertenencia a las Autodefensas.



Ahora la Fiscalía lo lleva nuevamente ante la justicia junto a su hombre de confianza

Orlando Villa Zapata quien también fue expulsado de la Ley de Justicia y Paz.



Villa Zapata, que se encuentra privado de la libertad, tampoco aceptó el cargo imputado.



Se trata de un caso de ofrecimientos y pagos a funcionarios de la Fiscalía para conseguir beneficios. De acuerdo con la Fiscalía, desde 2013 y hasta 2017, Orlando Villa Zapata habría participado de cohecho para entregar bienes a la exfiscal Hilda Niño Farfán.



En su exposición, la fiscal dijo que Villa Zapata entregó a Niño Farfán distintas sumas de dinero, que oscilaron en pagos desde uno hasta 10 millones de pesos, así como una camioneta Toyota Lexus blanca y un anillo de 7 millones de pesos. La plata se la entregaron en restaurantes en Bogotá, en su casa y hasta en su oficina en la Fiscalía.

Orlando Villa Zapata fue expulsado de Justicia y Paz. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía indicó que quienes hacían las entregas eran miembros de la defensa de Villa, que también le llevaban razones del postulado a la exfuncionaria judicial.



De acuerdo con la exposición, Villa, que llegó a ser el segundo al mando del bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, entregaba estos bienes con el propósito de ir un paso adelante de lo que pasaba en Justicia y Paz. También lo hacía para que se agilizaran sus trámites y no se contaran con detalle algunos de los hechos en ese sistema de justicia.



Frente a Miguel Ángel Mejía, la Fiscalía aseguró que este ofreció y entregó dinero al exmagistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá Eduardo Castellanos Roso a través de su abogado Marco Tulio Quintero.



Esto habría ocurrido desde 2013 a 2016 y le alcanzó a dar 50.000 dólares y otras dádivas. El dinero era entregado por el abogado en restaurantes y en encuentros en parqueaderos en la capital del país.



La Fiscalía citó una carta que Mejía firmó y le envió con su abogado al exmagistrado en la que le decía: “que me colabore en lo que pueda para sacar estos temas adelante, que yo sé recompensar”.



Del exmagistrado habría obtenido información privilegiada sobre los pormenores de la sala y favores como aplazamientos de diligencias.

El ente investigador ha dicho que la fiscal Niño Farfán indujo a equívocos a varios magistrados al no sacar a relucir otro proceso contra Villa Zapata. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Por este caso, en agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia condenó a la exfiscal de Justicia y Paz Hilda Jeaneth Niño Farfán a una pena de 64 meses de prisión -es decir, unos 5 años de cárcel- como coautora del delito de cohecho propio.



Niño era la fiscal que estaba a cargo de la situación jurídica de los integrantes del Bloque Vencedores de Arauca, supuestamente conformado por 'el Mellizo' y Villa Zapata.



La condena de cinco años se dio como consecuencia del preacuerdo al que Niño llegó con la Fiscalía General, por lo que la sentencia fue anticipada.



Niño fue detenida y recluida desde 2017, mucho antes de que fuera condenada. Por esta razón, cuando la sentencia quedó en firme, en agosto de 2020, ya se esperaba que a la exfiscal le otorgaran el beneficio de libertad condicional; hecho que ocurrió el 24 de diciembre de ese año tras una decisión del juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá.

