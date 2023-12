El misterio que rodea la identidad del temido exjefe paramilitar Vicente Castaño

José Vicente Castaño Gil, uno de los cerebros de las Autodefensas Campesinas de Colombia (Acc) y vinculado a todo tipo de crímenes desplegados por esa máquina de muerte, aún sigue vivo, al menos eso se evidenció en los registros judiciales de un despacho de ejecuciones de penas de Bogotá que ordenó su captura por una reciente condena.



Aunque nunca se encontró su cuerpo, según relatos de los paramilitares Vicente Castaño, que era conocido como 'El Profe' o 'Profesor Yarumo' fue asesinado por sus propios hombres en marzo de 2007 en una finca de Ayapel (Córdoba) en la que se escondía.

Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil. Foto: Archivo particular

Allí habría llegado 'El Profe' en agosto del 2006, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ordenó que los jefes paramilitares con los que había negociado la desmovilización de las Auc fueran a la cárcel de Itagüí.



Tras el móvil del crimen del poderoso exjefe paramilitar, cuyo cuerpo habría sido arrojado a un río, se han tejido hipótesis como que estaba negociando con una agencia de Estados Unidos para delatar a sus socios a cambio de inmunidad para él y su círculo familiar más cercano.



Aunque los procesos en contra de sus hermanos Fidel y Carlos aparecen cerrados en los registros judiciales, conocidos por EL TIEMPO, por muerte; el expediente contra Vicente sigue abierto y él legalmente sigue siendo buscado por las autoridades.



Este diario consultó al despacho que expidió a mediados de agosto una orden de captura contra 'El Profe' por el delito de homicidio en persona protegida sobre las razones de esa decisión sobre una persona que estaría muerta y el juzgado elevó petición de información a la Registraduría Nacional.



No es la primera vez que en el caso de ‘El Profe’ hay incertidumbre sobre su identidad y su suerte. De hecho a pesar de las declaraciones de los exparamilitares no hay certeza de su homicidio.

Vicente Castaño respondió desde la clandestinidad a un cuestionario escrito enviado por EL TIEMPO en 2006. Foto: Archivo El Tiempo

A esto se suma que en registros judiciales consta que en otros procesos no se ha logrado obtener su tarjeta decadactilar pues la Registraduría local de Amalfi, como de la Nacional informaron sobre la destrucción y desaparición de su documentación.



Sólo aparecía un registro “de un ciudadano de sexo masculino de nombre José Vicente Castaño Gil, identificado con el número único de identificación personal Nuip 3.370.637 de Amalfi”. No apareció su tarjeta decadactilar ni de preparación, ni los documentos que soporten su plena identificación.



Durante el proceso los investigadores encontraron que el archivo general de Amalfi fue destruido en una incursión armada de un grupo ilegal y luego se trasladaron a la Registraduría en Bogotá en donde establecieron “que en el archivo que reposa en dicha entidad, no se encontró la documentación que soporta la plena identificación del señor José Vicente Castaño Gil”.



A pesar de esa situación el juzgado de conocimiento siguió adelante con el proceso y lo condenó a 452 meses de cárcel, caso por lo que el expara es buscado. Además compulsó copias para que se investigue la desaparición de la información sobre su identidad.

El caso por homicidio

El 18 de de diciembre de 2009, el juzgado 11 penal del circuito especializado de Cali profirió sentencia contra José Vicente Castaño Gil, acusado por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas y concierto para delinquir agravado.



Según se lee en la sentencia, el 1.°de marzo de 2002, el educador Marco Antonio Beltrán Banderas y el fotógrafo Alexánder Amaya Bueno fueron víctimas de un ataque armado frente a la escuela José Anzoátegui en el corregimiento de Tenjo de Palmira (Valle del Cauca).



Cuatro individuos, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Bloque Occidental frente 'Mártires Ortega', accionaron armas de fuego, provocando la muerte instantánea de las víctimas.



La investigación vinculó a Castaño Gil, identificado como líder del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para respaldar el caso, se presentaron copias de la diligencia de levantamiento de cadáver y protocolos de necropsia que confirmaron la causa de muerte de las víctimas.

Bloque Calima en 2004. Foto: Hector Fabio Zamora

"Los actos que desplegó no solo se limitaron a propender por la estructuración de las AUC, como uno de los líderes y como uno de los diseñadores de las políticas de exterminación, muy precisas contra personas determinables por razones políticas o sociales, que asumió la dirección y control de una de las líneas de poder, sobre la cual tenía el mando y control, justamente la que dio cumplimiento al ataque a las víctimas, luego no es de recibo que se le tenga como un extraño frente al atentado contra la vida de los Marco Antonio Beltrán Banderas y Alexánder Amaya Bueno", se lee en la sentencia.



En consecuencia, el tribunal condenó a "José Vicente Castaño Gil a 452 meses de prisión y una multa de 3.600 SLMLV y 20 años de interdicción de derechos y funciones públicas, como coautor del delito de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo".



La sentencia también ordenó la indemnización a las familias de los hombres asesinados, la inscripción de la decisión al Fondo para la Reparación de las Víctimas y se reiteró la orden de captura contra Castaño Gil.

