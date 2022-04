En medio de la avalancha de malas noticias en seguridad que recibimos a diario los colombianos, el caso de los atracadores que fueron grabados en pleno delito en el norte de Bogotá y capturados una hora larga después por la Policía es uno de esos que rompen el molde y envían el mensaje que necesita recibir la sociedad: que los malos no siempre ganan.

Miremos los hechos: en uno de los trancones que enfrentan los bogotanos, tres hampones recurren a una de las modalidades más usadas para robar carros que previamente han escogido, aprovechando los largos tiempos de detención forzada. Simulando un contacto accidental, uno de los de la banda descuadra el espejo del conductor, y cuando poco más adelante la víctima baja el vidrio para ajustarlo, se perpetra el atraco.



Eso fue lo que quedó registrado en el video que un ciudadano compartió por redes sociales y se hizo viral en cuestión de minutos. Video que sirvió para que la Policía montara una operación candado en tiempo real, pues el carro gris en el que huyeron los delincuentes quedó plenamente registrado en las imágenes, así como los rostros de los delincuentes y su ruta de escape.



(Lea también: Conozca cómo interponer una denuncia por robo)



Colaboración ciudadana, autoridades reaccionando con empatía y en tiempo real frente a esos hechos que generan la indignación de la gente, la decisión de la víctima de denunciar la agresión y un juez que tuvo en cuenta todo el contexto de la historia, incluido el video, fueron los factores claves para que, al menos por esta vez, los hampones fueran a templar tras las rejas.



Francisco León Vigoya Díaz –con una anotación previa por robo–, Diego Fernando Tocancipá Correa –cuatro anotaciones por hurto, tres por violencia intrafamiliar, una por cohecho y una por corrupción de alimentos– y Herny Giovanni León Hernández –dos anotaciones previas por robo– no aceptaron los cargos de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo y lesiones personales agravadas. Ahora esperarán el juicio en la cárcel, algo que no sucede en muchos casos similares en los que también hay capturas.



La seguridad total no existe, y lo que hacen las autoridades –acá y en todo el mundo, y casi siempre con precarias tasas de éxito– es tratar de impactar los entornos en los que se produce el crimen a través de presencia policial y labores de inteligencia. Y, por supuesto, tratar de tener aparatos judiciales que funcionen. Pero los que conocen de estos temas siempre destacan la necesidad de que la ciudadanía vea resultados concretos. Y esos resultados no son tan frecuentes, menos aún en los casos de delincuencia común, a pesar de su impacto sobre la tranquilidad ciudadana.



Aunque suene a efecto placebo, necesitamos más de las buenas noticias en seguridad. Entre otras razones, para incentivar la denuncia de los delitos, cuya ausencia juega en favor de los criminales de profesión.



La Fiscalía y los jueces tienen la responsabilidad de lograr que el final de esta historia de los atracadores del carro gris se escriba como toca: con condenas que atiendan además sus peligrosos antecedentes y con su consecuente salida, ojalá por un largo tiempo, de nuestras calles.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET