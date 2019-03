El Lamborghini de la hija de funcionario de la Dian capturado

Un Lamborghini rojo de más de 300 mil dólares que, según la Fiscalía, estaría a nombre de Jenny Lizeth Ambuila Chará, hija de un funcionario de la Dian de Buenaventura capturado, fue una de las pistas para destapar una red de corrupción señalada de facilitar el ingreso de cargamentos de contrabando al país.

La joven, que de acuerdo con la Fiscalía no desempeñaba ninguna actividad económica, aparecía en sus redes sociales mostrando lujosos autos, viajes constantes y participando en los más famosos festivales de música electrónica en el mundo.



Además, estudiaba en una de las más reconocidas y costosas universidades en Estados Unidos y también tendría a su nombre una camioneta Porsche blanca en la que se movilizaba por las calles de Miami en La Florida.

La joven, y su madre Elba Chará Gómez fueron capturadas junto a Omar Ambuila, jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga de la Dian, vinulados a una investigación por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.



El funcionario, cabeza del grupo familiar, dice la Fiscalía, se ganaba 10 millones de pesos mensuales por lo que no podía justificar los gastos de su esposa e hija.

Según la investigación la compra del Lamborghini se justificó con el dinero producto de a venta, en 2016, de una casa ubicada en el norte de Cali. Sin embargo, los peritos evidenciaron que para la fecha Ambuila no tenía bienes a su nombre.



En cooperación con autoridades de los Estados Unidos se activaron los mecanismos para realizar extinción de dominio a los bienes que los integrantes de la familia tendrían en Estados Unidos.

El vehículo tenía incluso una marca personal de la hija del funcionario de la Dian. Foto: Captura de video de la Fiscalía

Andrés Jiménez, delegado contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, señaló que los capturados no solo no declararon sus bienes ante las autoridades sino que no tenían como justificar los gastos que realizaban especialmente en el exterior.

“Gozaban de una vida de comodidades y excentricidades, sin poder justificar sus gastos”, señaló Jiménez.

De acuerdo con la investigación, el envío de sumas de dinero a sus familiares en el exterior, era una de las modalidades para sacar del país las utilidades que lograban los capturados provenientes de redes de contrabandistas para dejar pasar los contenedores llenos de mercancía ingresada ilegalmente al país.

Para ese fin, dice la Fiscalía, los miembros de la organización también creaban empresas fachadas para intentar dar apariencia de legalidad a sus movimientos financieros.



Otro de los capturados es Emilson Moreno Granja, señalado también de aprovechar su cargo para permitir el ingreso de ilegal de toneladas de mercancía por el puerto de Buenaventura. Un juez de control de garantías de Cali legalizó sus capturas y al cierre de esta edición se avanzaba en la audiencia de imputación de cargos.





JUSTICIA