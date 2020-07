Excomandante del Ejército analiza situación de abuso sexual en tropas

La violación de una niña indígena, de 12 años, a manos de siete hombres que estaban prestando su servicio militar en el Ejército Nacional no solo generó el rechazó de la sociedad, sino que abrió el debate sobre los abusos que en ese sentido se comenten por integrantes de la institución castrense.



El caso quedó registrado el 21 de junio en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda, y aunque los hombres aceptaron cargos, dejaron en tela de juicio el comportamiento de los uniformados al conocerse otras denuncias de abuso sexual.

El general de la reserva activa, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien fue comandante del Ejército Nacional entre el 2014 y 2015, - y quien hizo parte de la institución castrense por 40 años – aseguró a EL TIEMPO que los casos de abuso sexual que involucran a integrantes de la institución son aislados, “y no pueden ser calificados como sistemáticos”.



El general aseguró que los militares, tanto en servicio activo como en retiro, rechazan este tipo de actuaciones, “que son una vergüenza y que lesionan la imagen de la institución”.



Lasprilla recalcó que esta no es una actuación generalizada, ni sistemática por parte de los integrantes de la institución, y que señaló que estos hechos hay que contextualizarlos dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar.



El oficial se refirió al informe de Medicina Legal que da cuenta que entre el entre el 25 de marzo y el 23 de junio de este año, 2.451 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual, y afirmó que “sin querer disculpar el hecho”, se conoció que desde el 2016, se abrieron 118 investigaciones que involucran a igual número de militares en casos de abuso sexual con menores.



“Este tipo de abusos los rechazamos sin distingo de raza, ideología, edad, provengan de donde provengan y deben ser sancionados. En nuestro caso, nuestro deber ser es proteger al pueblo colombiano, y de ahí nuestra mayor sanción cuando se involucra al personal uniformado”, afirmó el excomandante del Ejército.



Señaló que los derechos de los menores de edad están privilegiados por lo que espera que haya una acción eficaz por parte de la justicia y haya “un castigo ejemplarizante, en este caso, para los involucrados de la institución”.



De acuerdo con Lasprilla, el Ejército ha informado oportunamente de los casos de abuso sexual, y que así está documentado en la Fiscalía General, al señalar que de los 118 casos que se han venido investigando, en 49 casos, la institución castrense ha tomado medidas directas desde la parte administrativa que se traducen en retirar del servicio activo a los implicados, quienes siguen inmersos en las investigaciones del ente acusador.

“Aquí hay que aclarar que en algunos casos, los acusados de abuso sexual cometieron estos hechos estando en su periodo de vacaciones o de permiso y no en servicio activo. En su entorno personal, lo que tampoco los excusa, pero es un factor a tener en cuenta”, señaló el oficial en retiro.



Lasprilla fue enfático en afirmar que el abuso sexual contra menores de edad o mujeres no este contemplado como parte de la “formación u orientación que se imparte al interior de las Fuerzas Militares, en este caso en el Ejército como lo han tratado de sugerir en algunos sectores”.



Recalcó que desde hace varios años se viene trabajando con el ministerio de la Defensa para fomentar programas de equidad y respeto por los Derechos Humanos en especial, frente a la población vulnerable y los menores de edad.



“Desde el 2012 se fortalecieron una serie de protocolos para tal fin, para prevenir cualquier tipo de abuso, donde se explica las sanciones en las que incurren y las posibles penas, siempre se ha referenciado la prevención”, puntualizó.



El oficial en retiro dijo que desafortunadamente el abuso sexual de menores se registra en diferentes sectores, en la educación y hasta en la iglesia Católica, pero que hoy, por fortuna, los casos se han hecho más visibles para lograr una sanción y así evitar que se repitan.



En concepto del oficial la problemática de abuso sexual tiene un ingrediente y es la pérdida de principios y valores en la sociedad, “en todas partes se ve un ataque sistemático a los pilares de la sociedad como lo son la familia, el país y hasta la religión”.



