El fenómeno plaza España y las ‘repúblicas independientes’ del hampa

Acostumbrados por décadas a mirar para otro lado, porque es una realidad que no tenemos que padecer a diario, hemos normalizado como sociedad la prevalencia de barrios o localidades enteras casi abandonadas a la miseria, la droga y el imperio del hampa.



No es un fenómeno colombiano. Estudiosos de los temas de seguridad han documentado cómo en grandes urbes de todo el mundo hay una suerte de acuerdo tácito que tolera la existencia de distritos donde se concentra la delincuencia, si de esta manera se alivia la presión sobre el resto de la ciudad.



Las impresionantes escenas de inseguridad que se acaban de ver en la otrora emblemática plaza España, en pleno centro de Bogotá, son un clásico ejemplo de esta situación. Hordas de maleantes atracaron o intimidaron a decenas de ciudadanos que tuvieron la mala suerte de quedar atrapados en el caótico tráfico. Fue su desafiante respuesta a un operativo policial que se desarrollaba a pocas cuadras y que golpeaba intereses de las bandas que manejan el hurto y el microtráfico en el centro.



Las imágenes fueron virales y nos recordaron que el fantasma del Bronx y del Cartucho sigue muy vivo. Y también, que en nuestras narices tenemos manifestaciones locales de un problema que ha sido frecuente en nuestro conflicto, siempre con muy malos resultados: la idea de que el abandono oficial justifica la existencia de zonas vedadas para la acción de la Fuerza Pública y, en general, de las autoridades legítimas.



Por supuesto que el Estado está en mora de aparecer en muchas regiones y, como lo vemos, incluso en las calles de nuestras capitales. Pero, como se defiende desde algunos sectores políticos, pretender que allí no pueda tratar de imponerse el imperio de la ley –lo que no implica que previa o simultáneamente no se produzca la llegada de la oferta institucional– no solo es una mala idea. También condena a esas comunidades a permanecer subyugadas a la intimidación de los violentos –sean grupos organizados o bandas del hurto y microtráfico–, que no lo piensan a la hora de imponer a sangre y miedo su control social y territorial.



Esas miles de personas que no tienen más opción que vivir en Los Mártires, en Bogotá; el Calvario, en Cali, o la avenida De Greiff, Medellín, siguen esperando a ser liberadas, tanto de la pobreza como del hampa.



