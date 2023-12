El escalofriante relato del taxista que recibió 8 puñaladas en un atraco en Cali

Freddy Rodríguez Nova, un taxista de 55 años, vivió una noche aterradora en la madrugada del miércoles 13 de diciembre mientras esperaba ganar un poco más de dinero en un último servicio, al recoger a un joven en el sur de Cali, en la carrera 94 con calle 42, sin saberlo se adentraría en una pesadilla.



El joven, de unos 20 años, abordó el vehículo como copiloto, solicitando como destino un sitio antes del puente de Valle de Lili, en la carrera 99 con calle 50, ubicado a unos 2 km del lugar de origen.



Al avanzar, el presunto ladrón sacó un puñal con el que amenazó al taxista para exigirle todo el dinero. A pesar de sus 55 años, y con un brazo lastimado y cicatrices abdominales de un antiguo accidente, la pelea se desató en el interior del vehículo.



"Este joven de piel blanca, alto y atlético, vestía jean gris ajustado y tenía un comportamiento extraño, hasta que se me lanzó encima y yo, como era escolta pero no tenía ningún arma, desaté el cinturón de seguridad e intenté defenderme con algunas técnicas que sé, pero no fue suficiente", contó el taxista con la voz entrecortada.



Sin arma alguna, Freddy Rodríguez, desató su cinturón y forcejeó con el supuesto asaltante. A pesar de su intento, la juventud del ladrón se impuso y le propinó ocho puñaladas. La primera alcanzó su ojo, desbaratando sus párpados, dejando un torrente de sangre mientras él gritaba desesperado por auxilio.



En ese momento, el señalado ladrón huyó con el celular del conductor y el dinero que había ganado en el día.



A pesar de recibir ocho puñaladas, dejando heridas en el ojo y el omóplato, Rodríguez logró sobreponerse lo suficiente para manejar hasta la avenida Simón Bolívar. Allí, desesperado, encontró una moto de la Policía a la que suplicó ayuda y fue llevado a la clínica Valle de Lili.



En la clínica, el médico tuvo que realizar una cirugía plástica para reconstruir su párpado y suturar las demás heridas.



"Fueron 70 puntos de sutura que el médico tuvo que hacer para contener las heridas. Luego, me revisó una medico oftalmóloga y reveló que afortunadamente mi ojo había resistido", relató la víctima de este brutal ataque.



El taxista aún se está recuperando de las heridas que le propinó el joven en medio del hurto.







