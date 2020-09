El descontrol sobre el beneficio de casa por cárcel / Opinión

El atroz crimen de los cinco adolescentes de Cali, una de esas tragedias que deben avergonzarnos como país, tiene una faceta adicional que muestra cómo nuestro sistema de justicia falla en la misión clave de sacar de las calles a los que representan un peligro para los demás.



El hombre que según la Fiscalía disparó contra los jóvenes fue Gabriel Alejandro Bejarano. Hoy hay una recompensa de $ 50 millones por él.

La absurda masacre lo es aún más por el hecho de que Bejarano ya había sido capturado y condenado dos veces por fabricación y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, y porque a pesar del peligro claro que representaba ese delito, le hubieran dado no una sino dos veces casa por cárcel. Además, tras su última fuga, hace al menos un año, ninguna autoridad se ocupó de recapturar a un prófugo que ahora suma a su amplio prontuario cinco cargos por asesinato.



El control sobre la ejecución de penas en el país es precario y, por eso, incluso los jefes de temidas bandas sicariales terminan con casa por cárcel

Los casos de delincuentes profesionales que saben aprovechar cada hueco de nuestro sistema legal son legión. A corte de este domingo, el Inpec reportaba 73.169 sindicados y condenados con beneficios de excarcelación. De ellos, solo 5.591 tienen brazalete electrónico, el dispositivo que se usa para saber si han salido del área de reclusión asignada.



Frente al creciente número de personas en las cárceles y los magros resultados de los programas de resocialización, es claro que hay que buscar alternativas. Entre ellas, la detención domiciliaria para los sindicados o condenados por delitos no violentos y los no relacionados con casos de corrupción.



Pero mucho va de esa lógica posición a nuestra realidad. Acá, procesar, capturar y lograr la condena de un peligroso delincuente puede ser toda una odisea. Pero incluso cuando eso se logra, mantener a ese criminal tras las rejas es un reto que suele perderse cuando la lupa de la opinión pública ya no está sobre el caso de marras.



El control sobre la ejecución de penas en el país es precario y por eso incluso los jefes de temidas bandas sicariales terminan con casa por cárcel –o sea, de nuevo en la calle– gracias a la generosa concesión de beneficios que claramente no debían aplicarles. Pero, además, las rondas de control del Inpec sobre los que están en domiciliaria pueden tardarse un mes o más. Por eso, cuando apenas nos estamos notificando de fugas cantadas, como la de Bejarano, los delincuentes ya llevan mucho tiempo de ventaja y probablemente ya han dejado nuevas víctimas.



El país sigue esperando a su nuevo minjusticia, el tercero en dos años. Casos como el de Cali deben poner en la agenda de quien llegue al cargo la necesidad de destapar esa caja negra que es el control sobre la casa por cárcel en el país.



