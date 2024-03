El ‘clan del Golfo’ acepta invitación del presidente Gustavo Petro para negociar

Horas después de que el presidente Gustavo Petro lanzara una propuesta al ‘clan del Golfo’ para negociar su sometimiento, el grupo armado respondió al llamado del jefe de Estado.

“¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos? El de los migrantes, el de la extorsión, el ‘traqueteo’, hablamos, pero no para vernos cara de bobos, para hablar seriamente de eso (...) El que tiene el balón en la cancha es el ‘clan’, ¿se atreven o no se atreven? porque la decisión es destruir el ‘clan’. Si se atreven, abrimos las mesas de negociación”.

El primer mandatario señaló también: “Primero tienen que pensar antes que sentarse con el Gobierno. Yo no digo que no. Yo le he pedido a la nueva Fiscal General de la Nación que hablemos de acogimiento colectivo a la justicia (...) Es decir, que ya no individuos sino organizaciones colectivas puedan negociar unas condiciones políticas para su región (…), pero también una negociación jurídica, y esa no es conmigo. Esa es con la Fiscalía General de la Nación”, precisó Petro.

Una respuesta

Desde las “montañas de Colombia”, el grupo criminal, que piden ser llamados ‘Ejército Gaitanista de Colombia’ (EGC), a través de una carta manifestaron su disposición a sentarse.

“A pesar de que desconoce nuestra identidad, al denominarnos de otra forma, nos permitimos comunicar que aceptamos la invitación hecha por el señor Presidente, en el sentido de sentarnos a negociar las condiciones políticas que permitan las transformaciones sociales que todos queremos para las regiones en donde hacemos presencia”, se lee en el punto dos de un carta firmada por ‘El Estado Mayor Conjunto’, del grupo criminal.

Lo anterior ha generado polémica, toda vez que este grupo es considerado como un criminal, sin ninguna aspiración política.

Además, en la misiva agregaron que “las economías ilícitas existen en las regiones mucho antes de que fuéramos una realidad como organización. No las hemos creado, cosa distinta es que se cancelen unos recursos en lo que se ha llamado el “impuesto al gramaje” en el caso de la coca”.

Frente al tráfico de migrantes, el grupo armado se distanció de esos crímenes al manifestar: “No tenemos el poder de crear las condiciones para que se registre un flujo migratorio de las proporciones del que se vive en los últimos años en el Darién. No tenemos ninguna relación con este nefasto tráfico, que se aprovecha de los sueños de migrantes de muchas nacionalidades, para explotarlos y a menudo abandonarlos a su suerte”.

