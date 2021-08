El ‘bloque de búsqueda’ propuesto por Claudia López / Opinión

Le han llovido rayos y centellas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su propuesta de crear un “comando de Policía y Migración que ayude a reforzar la investigación, captura y judicialización de estructuras criminales que son un factor de inseguridad en la ciudad”, en referencia al creciente número de casos de delincuencia protagonizados por ciudadanos venezolanos.



‘Xenófoba’, ‘discriminadora’ y ‘promotora de la estigmatización’ se cuentan entre las pedradas que le han caído desde todos los foros.



Pero más allá de la previsible tormenta política, es importante que el país y sus autoridades prioricen en la agenda pública el tema de los venezolanos –pocos, sí, frente al total de migrantes– en la delincuencia.



Claro que hay que prevenir al máximo cualquier política o discurso oficial que promueva la discriminación. Los casi dos millones de venezolanos que nos llegaron en los últimos años son víctimas del régimen dictatorial que expolia su país, y lo que procede, como lo ha hecho el Estado colombiano, es asistirlos, dentro de lo posible para una nación con nuestros recursos.



Lo cual no se opone, para nada, con la necesidad de combatir el hampa que nos llega del otro lado de la frontera. En todo el mundo, en todas las épocas, los fenómenos migratorios vienen asociados con un aumento en la delincuencia en el país receptor. Y los Estados tienen que afinar sus aparatos de seguridad e inteligencia frente a esas nuevas realidades criminales.



No es xenófobo ni discriminatorio crear un cuerpo de Policía dedicado a identificar y establecer ‘modus operandi’ y ‘vivendi’ de las bandas criminales que vienen y van desde Venezuela aprovechando la porosidad de los 2.219 kilómetros de frontera. Tampoco, revelar, como lo hacemos con los delincuentes colombianos, la lista de los venezolanos más buscados por delitos en cada una de nuestras regiones, y ofrecer recompensas por información que lleve a su captura.



Y, claro, hay que golpear esas estructuras criminales colombianas que han instrumentalizado a miles de migrantes acorralados por la pobreza.



En este tema no hay lugar para maniqueísmos ni cálculos políticos. Lo que procede es que el Estado –Gobierno Nacional y alcaldías articulados– cumpla con sus obligaciones humanitarias, pero que sea, también, inflexible con los que violentan la mano tendida por los colombianos.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET