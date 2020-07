El angustioso llamado de una juez por muerte de compañero por covid-19

Por medio de su cuenta de Twitter, el pasado martes ‘Asonal Judicial’ informó sobre la primera muerte de un funcionario judicial por coronavirus. Se trata de Hugo Gómez Mesa, quien era el sustanciador del Juzgado 50 Civil de Circuito y se encontraba trabajando en el edificio Hernando Morales en el centro de Bogotá.

Con la noticia de la primera muerte, por medio de un audio una juez les pidió a todos los funcionarios judiciales tomar conciencia y evitar asistir a las instalaciones de los juzgados.



“¿Qué tenemos que hacer compañeros para concientizarnos, para tranquilizarnos, para humanizarlos? Tenemos que parar (…) ¿vamos a seguir exponiéndonos a nosotros mismos, a nuestros compañeros, a nuestra familias y a nuestros usuarios?”, indicó la funcionaria.



Y añadió: “tenemos trabajo en la casa, perfectamente podemos seguir trabajando virtualmente. Este es un llamado profundo para decirles, por favor, tomemos conciencia, detengámonos si es que estamos haciendo ir a compañeros, si es que estamos yendo. No hay justificación. La única medida para esto (…) es que nos mantengamos en casa”.

Con el fin de que se tomen medidas al respecto, algunas jueces decidieron interponer una tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.



Por medio de la acción, las jueces buscan que se tome una medida provisional y se ordene “al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que disponga el cierre inmediato de los edificios en que hayan juzgados en la ciudad de Bogotá que estén dentro de las localidades declaradas en cuarentena mediante el Decreto 169 de 2020, en particular de las sedes Hernando Morales Molina, Jaramillo Montoya y Complejo Virrey, así como de los edificios que están en las mismas condiciones.”



Además, solicitan que se protejan los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales que, según las accionantes, están en “riesgo inminente por la omisión del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá”.

A pesar de lo anterior, de acuerdo con Freddy Machado, presidente de Asonal Judicial, la justicia de modo digital en Colombia no es posible debido a que los expedientes no están digitalizados, lo que ha causado que los servidores judiciales deban ir a los despachos a digitalizar los documentos pues los equipos están ubicados en las sedes físicas de los juzgados y son unos pocos.



También, indicó Machado, han tenido que ir a recoger los expedientes físicos para poder trabajar desde sus casas.



“Es difícil entender por qué se suspendieron los términos en marzo cuando los contagios no alcanzaban las 50 personas y se ordena el levantamiento de términos, privilegiando el trabajo virtual el primero de julio, cuando estamos próximos a los picos de contagios y cuando en Bogotá la velocidad de contagios está muy dinámica”, indicó el funcionario.

