Luego de que se estableciera la medida de aseguramiento de Nicolás Petro y de Day Vásquez, el abogado del hijo del Presidente, David Teleki, habló -en entrevista concedida a Blu Radio- del proceso y de lo que viene el ese caso.



En la audiencia del viernes 4 de agosto, a Nicolás Petro y a Day Vásquez les concedieron libertad, pero con ciertas restricciones.



Al ser cuestionado sobre cómo recibe la decisión del juez, esto fue lo que respondió el abogado Teleki a la cadena radial:



“La recibimos positivamente; de todas maneras, es libertad con algunas restricciones y, en ese sentido, cumplir con los compromisos y seguir colaborando con la justicia".



¿Qué acordaron con la Fiscalía? "Nuestro propósito es colaborar y obtener, ojalá, principios de oportunidad; eso lleva a una especie de inmunidad; colaborar con la justicia significa aportar y ayudar a esclarecer hechos. Ese es el compromiso que se ha adquirido y que vamos a respetar", dijo.



En la entrevista, Teleki recordó que una de las obligaciones de Nicolás Petro es permanecer en Barranquilla. Por ello, dijo que él viajaría desde Bogotá a esa ciudad este sábado.



Sobre medidas de protección para Petro Burgos y para su defensa, informó que todavía no tenían respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a pesar de que ya se habría solicitado.



Y al respecto de la persona que intentó entrevistarse con el hijo del primer mandatario, haciéndose pasar como abogado en el búnker de la Fiscalía, dijo que informaron que no tenían conocimiento de dicha diligencia y avisaron en la entrada del recinto.



Audiencia contra Nicolás Petro y Day Vásquez. Foto: Archivo particular

Al ser cuestionado sobre por qué Nicolás Petro no recibió a su padre, el presidente de Colombia, cuando quiso visitarlo en el búnker de la Fiscalía, Teleki dijo que no quería pronunciarse.



Sobre si su cliente asistirá a posibles citaciones en otras instancias, el abogado manifestó que sí lo hará. "Estamos dispuestos a presentarnos a las autoridades que así lo requieran", señaló.



Adicionalmente, al respecto de la tarea de recopilar la información que entregarán a la Fiscalía, dijo que es una tarea que espera que tome semanas o días.



Finalmente, dijo que no han tenido comunicación con el gobierno nacional.

¿Qué medida de aseguramiento determinó el juez para Nicolás Petro y Day Vásquez?

