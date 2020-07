Ejército responde a casos de niñas indígenas embarazadas

Como respuesta al informe publicado por EL TIEMPO y la campaña No es Hora de Callar, según el cual 23 niñas y adolescentes en Guaviare quedaron en embarazo tras el abuso sexual de militares, el Comando del Ejército Nacional envió una comunicación en la que se refiere a estos hechos.



En el comunicado aseguró que "la Institución prioriza como una de sus misiones fundamentales la protección de los niños, niñas y adolescentes”.

Por eso, "todo lo que involucre actos sexuales abusivos y violentos contra nuestros menores es una lamentable situación que nos duele profundamente, que rechazamos y, por eso, el absoluto respeto y solidaridad con las víctimas".



De igual forma, el comando del Ejército reitera su política de cero tolerancia a la violencia sexual y recuerda que la Fuerza Pública tiene instrumentos y herramientas para abordar estos delitos, como por ejemplo el protocolo para prevenir y responder a la violencia sexual.

Es una lamentable situación que nos duele profundamente, que rechazamos y, por eso, el absoluto respeto y solidaridad con las víctimas FACEBOOK

TWITTER

Distintas organizaciones de derechos humanos y de mujeres han exigido aplicar con rigurosidad este documento, vigente desde el 2012.



(Lea también: Fiscalía indaga 13 casos de violencia sexual en comunidad Nukak Makú)



A continuación el comunicado completo:



"Sobre la posición institucional en referencia a la nota del domingo, 5 de julio, acerca de 23 casos de niñas indígenas en el Guaviare, que habrían resultado embarazadas por personal de la institución, en el lapso comprendido entre 2008 y 2017, el Comando de Ejército Nacional se permite comunicarle lo siguiente:



Sin conocer mayores detalles sobre fechas, personal involucrado, situaciones o condiciones como pudieron ocurrir estas conductas, se enfatiza en que la Institución prioriza como una de sus misiones fundamentales la protección de los niños, niñas y adolescentes.



Así mismo, tras algunos datos preliminares que nos permitió que conociéramos de su próxima publicación, donde podrían haber existido presuntos escenarios de relaciones sentimentales y sexuales, en cierta forma facilitada y de conocimiento de familiares de las menores y su entorno, o cualquiera otra realidad como ocurrieron, no lo concebimos, no lo justificamos y no lo toleramos de ninguna manera.



Reiteramos que cualquier conducta que implique la transgresión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes será objeto de rechazo por el Ejército y si las normas lo permiten y existiere personal militar y civil al servicio de la Fuerza involucrado, se estudiarán las situaciones y las acciones administrativas que puedan tomarse.



Enfatizamos en que, de haberse presentado ese comportamiento por parte del personal militar, su obrar no podría estar justificado. Así esas relaciones hayan contado con algún tipo de consentimiento, no representan los principios y valores de nuestro Ejército Nacional, y mucho menos el código de honor de todo soldado.



Lo anterior significa que independiente del escenario jurídico, si existen o no investigaciones, y dadas las informaciones que se puedan conocer tras la publicación de la nota, la Fuerza adoptará las medidas que correspondan, en el marco de nuestras competencias legales y constitucionales.



Sobre situaciones recientes que han sido registradas en los medios de comunicación con respecto a hechos que al parecer trasgreden derechos fundamentales de las niñas indígenas en comunidades del Guaviare, de forma oficiosa la Cuarta División inició la indagación disciplinaria n.° 004, del 1 de julio del presente año, adicional a la que se dio apertura respecto a los hechos presentados en septiembre de 2019, los cuales han sido ampliamente puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Tenemos la absoluta disposición y el firme propósito de apoyar a las autoridades en el desarrollo de sus investigaciones.



La revisión institucional detallada, que se hizo a nivel nacional, sobre hechos en los que podría estar vinculado personal de la Fuerza en situaciones de abusos y actos violentos contra menores, permitió adoptar medidas casi inmediatas, adicionales a las que ya habían sido adoptadas con anterioridad. Las decisiones que la Fuerza ha adoptado corresponden a las atribuciones que nos ha dado la normatividad vigente. A ello se suma el apoyo y trabajo coordinado que se ha venido llevando a cabo con la Fiscalía General de la Nación y con la Procuraduría General de la Nación.



A través del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares, se han expedido e implementado instrumentos de política pública para la prevención, protección y garantía de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, incluidos grupos de especial protección constitucional, como la Política Pública Sectorial del Enfoque de Género para el Personal Uniformado de la Fuerza Pública 2018, y vigente hasta el 2027, y el Protocolo de la Fuerza Pública para la Prevención y Respuesta a la Violencia Sexual; siendo estos nuestra hoja de ruta.



De igual forma, el Ejército Nacional, a través de sus directivas estructurales, ha emitido lineamientos para la adopción de medidas de prevención de las conductas generadoras de la violencia de género, con una premisa clara que es la «cero tolerancia a la violencia sexual» y estas inician desde el año 2016, donde los lineamientos internos traen como objeto impartir instrucciones a los integrantes del Ejército Nacional, para prevenir de forma obligatoria toda forma de violencia contra la mujeres, niños y niñas, específicamente actos sexuales violentos, y que este año fue actualizada compilando los lineamientos y directrices relacionadas con el derecho operacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario.



Los siguientes son lineamientos y directrices institucionales - niños, niñas y adolescentes - comunidades indígenas:



Directiva Permanente No. 1146 del 22 de noviembre de 2016 "Cero violencia sexual, directrices de respeto, prevención, promoción y difusión de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y las menores de edad, evitando la violencia sexual".



Directiva Permanente No. 1150 del 22 de noviembre de 2016 "Instrucciones para fortalecer la política de atención, reconocimiento, protección y prevención de los derechos humanos de los pueblos indígenas".



Directiva Permanente No. 1153 del 22 de noviembre de 2016 "Optimización de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General de las Fuerzas Militares en las Directivas Permanentes No. 10 y 20161110000607 de 2016, para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.



Plan No. 001205 del 02 de febrero de 2019 "Que emite el Comando del Ejército Nacional a través de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas para la realización de capacitación extracurricular en los temas de interés jurídico para dar cumplimiento a la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2017-2020 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional"



Directiva Permanente No. 142/2019. Medidas de prevención y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (derecho al futuro) al interior de la institución y de coordinación a favor de los los niños, niñas y adolescentes recuperados y/o desvinculados de los grupos armados organizados y grupos delictivos organizados.



La 0000045 de 2020, Compilación de lineamientos y directrices relacionadas con el derecho Operacional, derechos humanos y derecho internacional Humanitario.



La institución, en su evolución y transformación, ha fortalecido sus mallas académicas y de capacitación para todos nuestros hombres y mujeres en lo que respecta al cumplimiento y garantías de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, asimismo sucede en la instrucción para el personal de soldados desde su incorporación a la Escuela de Soldados Profesionales.



Con base en lo anterior, la institución en los procesos de instrucción permanentemente aborda temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como en la prevención de delitos sexuales, al igual que, para el personal de la Fuerza desde su incorporación y en su tiempo académico en las respectivas escuelas de formación y capacitación, ven materias especializadas sobre estos temas.



La Doctrina Damasco contempla todos los preceptos referentes a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.



Finalmente, con el Estado Mayor del Comando del Ejército se buscará fortalecer las dependencias encargadas de los grupos poblacionales de especial protección constitucional, así como la oficina de género de la Fuerza.



Reiteramos, porque es un sentimiento nuestro, que todo lo que involucre actos sexuales abusivos y violentos contra nuestros menores es una lamentable situación que nos duele profundamente, que rechazamos y, por eso, el absoluto respeto y solidaridad con las víctimas, y la Institución seguirá adoptando las medidas preventivas y las que correspondan conforme a la ley".



JUSTICIA