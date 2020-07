Ejército: 118 investigaciones abiertas por abuso sexual de menores

En la mañana de este miércoles, en rueda de prensa virtual, el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, confirmó que al revisar los hechos que, desde 2016, posiblemente vinculan a integrantes de la institución con casos de abuso sexual que involucran a menores de edad se encontró que hay 118 integrantes de Ejército investigados.



De ellos, afirmó el general Zapateiro, 45 fueron retirados del servicio activo y los restantes están inmersos en las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar. "Todos estos procesos están en manos de la Fiscalía y los organismos competentes", aseguró el oficial.



De igual forma, el oficial afirmó que "ningún soldado es entrenado en la institución para atentar contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes".



De esta forma, el comandante del Ejército se refirió al trino publicado por el expresidente Ernesto Samper, quien afirmó: "comparto la posición de mi hermano Daniel de que el problema de los militares violadores, además de ser castigado ejemplarmente, es un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para este tipo de hechos".

El general Zapateiro afirmó que era "un mensaje desobligante, de quien fue comandante supremo y jefe de las Fuerzas Militares. Y que trata así la dignidad de los soldados".

El comandante del Ejército señaló que desde hace varios años, desde el Ministerio de Defensa y el comando de las Fuerzas Militares, se han impartido los instrumentos de política pública sobre los derechos de las mujeres, niños y adolescentes; sumado a las "políticas de género para prevenir al interior de la institución la violencia sexual".



Puntualizó que en tal sentido se han capacitado 3 mil integrantes, hombres y mujeres del Ejército, y que en 2019 se firmó un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para fortalecer el sentido del respeto a los menores.



El general Zapateiro reiteró que los casos que involucran a los integrantes de la Fuerza en actos sexuales abusivos y violentos "me duelen profundamente, por ello, mi absoluto respeto y solidaridad con las víctimas".



En este aspecto, señaló que son casos individuales.

Apartan del cargo a dos oficiales por niña embera violada

El comandante del Ejército explicó, sobre el caso que involucra a 7 soldados que ya fueron retirados de la institución en la violación de una niña de 12 años, la semana pasada en Pueblo Rico, Risaralda, que fue el Juez encargado del caso el que los envió a la cárcel de media seguridad para los integrantes de la institución que se encuentra en Bello, Antioquia.



"Esta no es una unidad militar", puntualizó el oficial, quien afirmó que se ordenó el relevo del teniente coronel, comandante del batallón de Artillería No 8, y del mayor que estaba a cargo de las operaciones.



Aclaró que el relevo no implica que no sigan vinculados a las investigaciones disciplinarias correspondientes. Zapateiro aseguró que "se retiraron de la Fuerza, bajo la medida discrecional, a los tres suboficiales que se desempeñaban como comandantes del pelotón y escuadra del personal vinculado a este lamentable hecho".

