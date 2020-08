Empresario denunciado niega existencia de irregularidades

Dharma Naidu Venkatachalapathy, representante legal de Omnia.Energy Inc., denunciado por un supuesto caso de estafa en Colombia, negó cualquier irregularidad en el marco de la negociación para la compra de la firma Santa María Petroleum INC.

En diálogo con EL TIEMPO, el ejecutivo, quien lleva más de 25 años en el sector y al frente de firmas internacionales, señaló que la denuncia de los vendedores de la empresa hecha en la Fiscalía se sustenta en hechos falsos e información incompleta.



El caso está relacionado con la venta de las acciones de Santa María Petroleum INC, cuyos representantes señalan que no se les pagó todo el dinero acordado, que hubo una gran cantidad de cambios durante el proceso contractual que los afectaron y que supuestamente hubo reuniones en las que se tomaron, sin su presencia, decisiones empresariales que los afectaron.



“Este caso se circunscribe a una disputa societaria entre accionistas de empresas extranjeras, respecto de acciones de una empresa extranjera, y no corresponde a una cuestión penal como pretenden mostrarlo. El conflicto principal entre las sociedades tiene que ver con una disputa contractual respecto de la que resolverán los tribunales competentes conforme al contrato y las pruebas correspondientes; y no según las presiones y apreciaciones subjetivas de las presuntas denunciantes”, dijo Dharma Naidu.



Y añadió: “la presunta denuncia presenta información falsa y fuera de contexto, lo que tiene como único fin el de desprestigiar, difamar, calumniar e injuriar a mi persona y a las empresas que represento. Está siendo usada para ejercer presión sobre los procesos que adelanten los tribunales competentes para resolver el caso”.



Igualmente dijo que la firma pagó el valor de las acciones, que están en litigio en el exterior por reclamos por deudas que tenía la empresa y que no se conocían y por una reunión en la que los vendedores consideran se afectaron sus intereses.



Añadió que hasta el momento no hay ninguna decisión en los tribunales en lo que se adelantan esas diferencias, que dijo son de carácter comercial y no penal.



“El suscrito no ha recibido citación a investigación penal alguna y con gusto proveeré la información necesaria para que los entes involucrados pueden verificar los hechos. Yo, personalmente, no soy accionista ni soy beneficiario de ninguna de las partes involucradas. Sólo soy representante legal de algunas de las sociedades mencionadas”, señaló el ejecutivo.



Y añadió “por lo anterior, rechazamos formalmente este tipo de intentos de ejercer presión, vía denuncias falsas y publicaciones mediáticas. Creemos en la justicia nacional, de la que se tiene certeza fallará con celeridad y el rigor correspondiente según las pruebas del caso”.



Finalmente indicó que hacer cambios en ese tipo de contratos es normal y que de hecho la negociación para la compra tomó seis meses y que en todo caso todos los cambios fueron acordados entre las partes y no representan ninguna irregularidad o hecho ilegal.



Insistió que ni él ni la empresa a la que representa legalmente han sido citados ante las autoridades por este caso u otros hechos. Y dijo desconocer si hay investigaciones en su contra.

(En contexto: A la Fiscalía supuesta estafa en compra de firma petrolera)

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com