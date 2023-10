EE. UU. alerta a sus ciudadanos evitar viajes a Colombia por incremento de la violencia

La violencia en Colombia vuelve a preocupar a Estados Unidos, que a través del Departamento de Estados, pidió a sus ciudadanos, en la medida de lo posible, evitar viajar al país por la presencia de organizaciones terroristas y criminales.



La advertencia fue realizada a través de su sistema de alertas de viajes, mediante el cual avisa a los estadounidenses sobre los riesgos y peligros a la hora de viajar a cada país del extranjero.

La alerta de nivel tres pide además recomienda a los viajeros tener “la mayor precaución debido a los disturbios civiles y los secuestros”.



Estados Unidos destaca que aunque el gobierno colombiano está en negociaciones de paz con algunos grupos terroristas y organizaciones criminales, "estos grupos continúan operando y realizando acciones armadas".



La advertencia hace énfasis a los ciudadanos en no llegar a los departamentos Arauca, Cauca (excluyendo Popayán) y Norte de Santander por delincuencia y terrorismo y a la región fronteriza Colombia-Venezuela por secuestro y riesgo de detención al cruzar a Venezuela desde Colombia.

Combates no cesan en el centro y sur del Cauca. Foto: Julián Ríos. Archivo EL TIEMPO

Respecto a las manifestaciones, la embajada destaca que durante estas se pueden cerrar carreteras y autopistas, a menudo sin previo aviso ni plazos estimados de reapertura.



"Los cierres de carreteras pueden reducir significativamente el acceso al transporte público y perturbar los viajes dentro y entre ciudades. Las protestas pueden volverse violentas y provocar muertes y heridos", dice la alerta.



"Los ciudadanos estadounidenses siempre deben estar alerta a la posibilidad de que grupos terroristas y organizaciones criminales puedan llevar a cabo ataques con poca o ninguna advertencia, dirigidos a centros de transporte, mercados/centros comerciales, instalaciones gubernamentales locales, estaciones de policía, instalaciones militares, hoteles, clubes, restaurantes , aeropuertos, otras áreas públicas e instalaciones del gobierno de EE. UU. Si bien los terroristas no han atacado específicamente a ciudadanos estadounidenses, los ataques podrían resultar en víctimas no deseadas", advierte el comunicado.

