Exfiscal Montealegre sale en defensa de Francisco Barbosa por viaje

El exfiscal general Eduardo Montealegre salió a través de una carta en defensa del fiscal Francisco Barbosa, y señaló que el funcionario no incurrió en ninguna irregularidad al viajar a San Andrés con su hija y una amiga.



“La única prohibición que violó el alto funcionario fue el onceavo o mandamiento: no dar papaya”. indicó el exfuncionario tras destacar el rumbo del ente acusador durante la administración de Barbosa.

Añadió que el “talante humanista” de Barbosa, lo evidencia su defensa del proceso de paz y las garantías a los derechos fundamentales.



“Son esos hechos, la apuesta por los derechos fundamentales y la defensa del proceso de paz, los que indican su orientación política, no la comedia de un ingenuo viaje al verde y limón del mar caribe, ni la exaltación permanente de sus grandes méritos académicos. Los arboles no dejan ver el bosque”, dijo el exjefe del ente acusador.



Igualmente consideró que la “caída de Barbosa” no le conviene al país y que debe acudirse al nombramiento de un Fiscal Ad Hoc para el caso de la ‘Ñeñepolítca’ el cual tendría que ser nombrado por la Corte suprema y no de una terna propuesta por el presidente Duque.



En la carta el exfiscal arremetió contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez y consideró que su salida del ente acusador evitó una hecatombe en la entidad.



El Fiscal estuvo en el ojo del huracán por el mencionado viaje a San Andrés, del cual reiteró, se realizó para cumplir con la agenda en medio de la labor que viene adelantando para identificar irregularidades en la contratación en medio de la pandemia.



Barbosa afirmó en su momento que él hizo las consultas legales, para poder viajar con su hija, las cuales concluyeron que no había irregularidades legales ni disciplinarias para hacerlo.



JUSTICIA

