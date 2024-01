En local donde funcionaba la famosa piscina en Bogotá Policía encontró casino ilegal

"Se creía que el club La Piscina estaba cerrado, cuando ingresamos por la entrada de la Avenida Caracas, encontramos un casino", le dijo a EL TIEMPO una de las personas que participó en el operativo realizado el miércoles en el barrio Santa Fe, en el que se descubrió que un negocio ilegal operaba bajo puerta cerrada en uno de los locales en donde en el pasado funcionó el famoso establecimiento.



Este lugar que se presentaba como club y en el que se ofrecían servicios sexuales, ubicado en calle con 22 con Avenida Caracas en el centro de la capital del país, fue clausurado el 12 de noviembre de 2021 por las autoridades que señalaron que allí se incurría en actividades ilícitas.

Operativo a casino ilegal que funcionaba en el club nocturno La Piscina. Foto: Archivo particular.

Hace tres años el local de 7.000 metros cuadrados fue cerrado en una operación de la Policía que señaló que el sitio era usado por la banda delincuencial ‘los Compas’ para el tráfico de estupefacientes. De hecho al momento del cierre fueron capturadas 13 personas señaladas de ser esa organización.



Si bien las autoridades allanaron y cerraron el lugar en 2021, este miércoles en un operativo, en el que participaron más de 90 uniformados de la Policía en el barrio Santa Fe, se encontró que en uno de sus locales operaba un casino ilegal.



La sorpresa se la llevaron las autoridades cuando encontraron una sala completa con al menos diez computadores y más de once televisores que, al parecer, eran utilizados por los clientes para realizar apuestas deportivas y juegos de azar.



Aunque tras la clausura del local hace tres años se llegó a mencionar que sería objeto de extinción de dominio, fuentes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le confirmaron a EL TIEMPO que no tienen el predio en su administración, por lo que se entiende que el lugar no fue objeto de esa medida judicial.



Y al ser consultadas fuentes de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, afirmaron a este diario que la alcaldía menor de Mártires y Santa Fe, ni el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (Dadep) han recibido oficialmente el predio.



Operativo en casino ilegal que operaba en el club nocturno La Piscina. Foto: Archivo particular.

Durante el operativo de esta semana que tuvo la participación de funcionarios de Coljuegos, se allanaron otros cuatro establecimientos que estaban dedicados a apuestas ilegales.



"Elementos por los cuales se dejaba de percibir alrededor de 5.200 millones de pesos por derechos de explotación, durante su operación en los últimos 5 años, recaudo que debió ser destinado al sector salud en Colombia", dijo en un comunicado Coljuegos.



En las diligencias, según Coljuegos, se incautaron 89 elementos para realizar apuestas por internet, 1 máquina electrónica tragamonedas, 29 computadores, 31 televisores, 28 CPU, y otros elementos como impresoras de tickets y memorias VDR, todos estos elementos están avaluados en cerca de $300 millones de pesos.



​"No solo impactan los recursos que son destinados al sector salud en el país, sino que afectan a los operadores legales en su gestión por brindar opciones de entretenimiento responsables a los usuarios", indicó Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

La Policía capturó a cuatro personas que estarían a la cabeza del casino ilegal en La Piscina. Foto: Archivo particular.

Los capturados

En el operativo, la Policía capturó a Keisimar Alexandra Quintero Cabezas, Kely Dayana González Molina, Paola Alexandra Pérez Calvo y José Antonio Mendez, este último, según la Policía, estaría a la cabeza del casino ilegal que funcionaba el antiguo club nocturno.



Según registros de la Rama Judicial, el 25 de enero, ante el Juzgado 58 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá se realizó la legalización de captura, la formulación de imputación por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y la imposición de medida de aseguramiento.



De acuerdo con el Código Penal, este delito implica el uso indebido de un monopolio o posición dominante en el mercado para manipular precios, restringir la oferta o limitar la entrada de nuevos competidores, generando así un perjuicio económico.



Además, los implicados podrían incurrir en una pena pena de prisión de tres a ochos años y el pago de una multa de 300 salarios mínimos mensuales legales.

