En una audiencia realizada este miércoles 28 de septiembre, se emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Edgar Francisco Acosta por el asesinato de Johnson Zorrilla Marín, quien murió el 21 de agosto de 2021 en el barrio La Estrada de Bogotá.



Los delitos por los cuales fue condenado son homicidio agravado por indefensión y hurto calificado. En la audiencia la jueza describió que la muerte de Johnson Zorilla se habría dado por un mecanismo de forma contundente en la nuca de forma sorpresiva.



Este es el caso que quedó registrado en video y que estremeció a los habitantes del barrio La Estada en el occidente de Bogotá.



Todo pasó el sábado 21 de agosto, a la 1:33 de la mañana, en la carrera 69 A con avenida calle 66 en plena vía pública. A esta hora, la víctima se dirigía a su casa luego de compartir y tomar unos tragos con unos amigos.



En video quedó registrado cómo fue abordado por dos sujetos. Uno de ellos iba en bicicleta y otro caminaba. Las imágenes muestran la crudeza del golpe que el ciudadano recibió en su cabeza, que lo dejó completamente inconsciente.



En todo este proceso, la defensa del condenado mantuvo unos argumentos en contra de la Fiscalía sosteniendo que los testimonios de los testigos evidentemente eran falsos y que ninguna de las pruebas demostraba la culpabilidad del representado.



Se alegó que Edgar Acosta no contaba con apoyo económico para su defensa y no tenía amigos que pudieran certificar que él estaba en un lugar diferente a los hechos.

Además, argumentó su inocencia diciendo que no había pruebas contundentes en ninguno de los dos delitos que se le adjudicaban.



"Es imposible afirmar la presunta responsabilidad del presentado", señaló el abogado de Acosta.

La Fiscalía, por su parte dijo que los alegatos estaban evidenciados con el objetivo de mostrar una duda total sobre el procesado y que la defensa había construido una oratoria descontextualizada con hipótesis ficticias y una tesis defensiva "apartada de la realidad e imaginativa".



Por último, la Juez agrega que existe la claridad de una conducta de homicidio ya que las lesiones no pertenecían a la caída, tal y como la defensa alegaba y que la inspección del cadáver, hecha por Medicina Legal, mostraba que la lesión del cráneo occipital fue la acción contundente que llevó a su muerte.



El abogado de la familia de las víctimas, Marlon Díaz, celebró la decisión de la juez en el sentido de fallo en contra de Edgar Francisco Acosta.



El penalista le dijo a este diario que la confesión de "un testigo silente (video del momento de los hechos), junto con el testimonio de un testigo directo permitieron que este caso no quedara impune, se conociera la verdad y se hiciera justicia para su familia".



Se espera que en los próximos días, el juzgado dé a conocer la pena que tendrá que pagar el procesado.



