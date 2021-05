Caso Colmenares: las claves de la absolución de Laura y Jessy

A menos de seis meses de que se cumplan 11 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, cuyas circunstancias siguen siendo un enigma para la justicia colombiana, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, protagonistas de primera línea en la trágica historia del estudiante de la Universidad de los Andes.



(En contexto: Por duda razonable, Tribunal absuelve a Laura Moreno y Jessy Quintero)

Laura, quien fue novia de Colmenares y había sido acusada como supuesta partícipe en lo que para la Fiscalía y la familia de Luis Andrés fue un homicidio; y Jessy, amiga de los dos jóvenes y acusada de supuesto encubrimiento, salieron airosas del extenso y mediático proceso en su contra gracias a la figura de la 'duda razonable', según la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.



El caso ha concentrado la atención de los colombianos en la última década y hasta hoy no hay ninguna conclusión oficial sobre el asunto central: si Luis Andrés Colmenares fue víctima o no de homicidio en la noche de Hallowen del 2010. El principal acusado de la Fiscalía, Carlos Cárdenas, fue absuelto en el 2014 y ese fallo ya quedó en firme.

Conozca aquí las claves de la última decisión de la justicia en el caso Colmenares: ​



(Le recomendamos leer: Luis Andrés Colmenares: cuatro claves para entender el caso)

1. ¿Qué es la 'duda razonable' que absuelve a Laura Moreno y Jessy Quintero?

Laura Moreno, absuelta en caso Colmenares. Foto: Ana María García / Archivo EL TIEMPO

En un proceso penal -o sea, en la investigación y el juicio por un supuesto delito- solo hay dos opciones para el acusado: culpable o inocente. Pero en esta última posibilidad, la de la absolución, hay matices.



Un juez puede declarar inocente a un acusado porque las pruebas demostraron, sin lugar a dudas, que no había cometido delito. Pero también existe la posibilidad de que un acusado sea declarado inocente por la figura de la 'duda razonable': la ley impone que una sentencia condenatoria se base única y exclusivamente en pruebas incontrovertibles. Cualquier duda juega a favor del procesado.



(Lea: Diez años después, la mamá de Colmenares habla del doloroso proceso)



En este caso, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá consideraron que la duda razonable debía beneficiar a Laura Moreno y a Jessy Quintero por una razón fundamental: porque las pruebas, testimonios y, sobre todo, los dictámentes científicos que hay en el proceso no son suficientes para concluir de manera inequívoca que Luis Andrés Colmenares fue asesinado.



Si no hay certeza de que hubo realmente un crimen, no puede haber nadie condenado. La sentencia concluye que, más de una década después de los hechos, no es posible determinar si la muerte de Colmenares "fue un homicidio o un accidente".

2. ¿Es esta la decisión final en el proceso penal contra las dos jóvenes?

Jessy Quintero. Foto: Carlos Ortega / Archivo EL TIEMPO

En el caso de Jessy Quintero, quien estaba acusada de encubrimiento, sí. Ese cargo penal tiene una pena menor a los casi 11 años que han pasado desde la muerte de Luis Andrés Colmenares, por lo que entra a operar la figura de prescripción. Esto significa que su absolución queda en firme.



La situación de Laura Moreno es diferente porque ella estaba acusada de ser partícipe en el supuesto homicidio. Como se trata de una conducta penal que tiene una pena mínima de 20 años, no la beneficia la prescripción.



Ahora, su proceso podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia si la Fiscalía, la Procuraduría o los abogados de la familia Colmenares deciden interponer un recurso extraordinario de casación. Aún no se conoce cuál será su decisión, pero en el caso de Carlos Cárdenas, a quien la Fiscalía había acusado de homicidio agravado y soborno, el ente investigador no pidió casación tras su absolución en primera y segunda instancias.

3. ¿Hay condenas por el caso Colmenares?

Carlos Cárdenas también fue absuelto en caso Colmenares. Foto: Andrés Torres

En el 2014, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió, también por duda razonable, a Carlos Cárdenas, quien era para el momento de los hechos pareja de Laura Moreno y quien, según la Fiscalía, era el principal implicado en la muerte de Luis Andrés en inmediaciones del parque El Virrey.



El fallo, que finalmente la Fiscalía decidió no cuestionar y por lo tanto no pidió casación, consideraba que el caso Colmenares sí fue un homicidio, pero señaló que aunque existiera la posibilidad de que Cárdenas hubiese sido uno de los coautores no había ninguna prueba concluyente en su contra.



Las únicas condenas penales de este caso no tienen relación directa con la muerte de Luis Andrés Colmenares, sino con los falsos testigos que llegaron al proceso.



Jesús Alberto Martínez, quien fue asesinado en la cárcel La Picota en agosto de 2018, dijo que había visto la golpiza contra Colmenares, pero terminó por reconocer que había mentido para obtener provecho económico. Fue condenado a 7 años de prisión.



Otro falso testigo, José Wilmer Ayola, fue condenado a 8 años de cárcel. Jonathan Martínez Ortiz mintió al afirmar que había visto a un grupo de jóvenes golpear a Luis Andrés cerca del caño del parque El Virrey. Paga más de seis años de prisión.



(Le puede interesar: El misterio Colmenares: una entrevista de BOCAS)



Entre tanto, el fiscal Antonio Luis González, que fue quien construyó la teoría del homicidio en el caso y contactó a los falsos testigos, tiene un proceso pendiente por el supuesto montaje y ha sido vinculado a otros casos en los que se investiga corrupción judicial.

4. Si ya no hay acusados, ¿seguirá la investigación del supuesto homicidio de Colmenares?

La familia Colmenares: Luis Alfonso Colmenares, Oneida Escobar, Jorge y Luis Andrés. Foto: Archivo familiar

Salvo que la absolución de Laura Moreno finalmente llegue a la Corte Suprema -escenario que, dado el antecedente de Carlos Cárdenas, puede ser remoto- para la justicia colombiana en este momento está cerrado el caso de Luis Andrés Colmenares.



Salvo la aparición de una prueba sobreviniente de carácter contundente, es poco probable que la investigación de las verdaderas circunstancias en las que murió el joven se reabra.



(También: La polémica serie de Netflix sobre el caso Colmenares)



En el proceso hay dos necropsias que llegan a conclusiones totalmente opuestas: la primera, realizada a horas de la muerte, concluyó que fue una muerte accidental. La segunda, realizada meses después a instancias de la familia Colmenares, determinó que hubo homicidio.



La Sala Penal del Tribunal determinó que "ninguno de los dos puede ser considerado como "una verdad incuestionable".



En contravía, en el caso de Carlos Cárdenas el Tribunal lo absolvió, pero sí llegó a la conclusión de que hubo homicidio. Los tres magistrados de la Sala Penal que consideran que sí hubo crimen se declararon impedidos para conocer el caso de Laura y Jessy, por lo que la decisión de este jueves fue tomada por otros togados del mismo tribunal.



Como en este momento las tres personas acusadas inicialmente por la muerte están absueltas (dos de ellas, ya con sentencia en firme) y no hay nadie más señalado por el supuesto crimen, el aparato de justicia no investigará más el asunto. El caso Colmenares se consolida así como uno de los grandes misterios sin resolver por la justicia colombiana.



REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

