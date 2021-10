Lista la estrategia de seguridad por el Bicentenario y apertura de frontera

El ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, supervisó el esquema de seguridad dispuesto para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta y las medidas adoptadas en la zona fronteriza por la apertura de la misma.



Molano confirmó que son 9.000 los integrantes de la Fuerza Pública los que reforzaran las actividades de seguridad, con el apoyo de la Fuera Aérea, durante la conmemoración del del Bicentenario de la Constitución.



El Ministro señaló que el dispositivo se viene desplegando desde hace dos semanas con la finalidad de "garantizar la seguridad de los nortesantandereanos, apoyar los eventos que se realizarán durante los días siguientes, y por supuesto, garantizar que se permita el desarrollo de todas las operaciones militares que se vienen desarrollando en Norte de Santander".



De acuerdo con Molano, a la vez, se revisaron y se fortaleció la presencia de los uniformados en los 19 puntos informales de frontera, más conocidos como trochas.



En esta estrategia, señaló el titular de la cartera castrense que inteligencia ha sido vital para focalizar las acciones, entre ellas los anillos viales en Cúcuta y Villa del Roario con "dispositivos móviles terrestres de protección, como lo son los equipos Meteoro, y despliegue aéreo".

El Ministro estuvo con la cúpula de las Fuerzas Militares en los puentes fronterizos. Foto: Ministerio de Defensa

El Ministro destacó que la frontera será vigilada con Aeronaves Remotas no Tripuladas, a cargo de la FAC.



"Desde el pasado 2 de junio, Colombia ya había aperturado las fronteras con todos los protocolos de bioseguridad, y así vienen operando nuestras autoridades, en el caso de Migración Colombia, y los mecanismos de control y de garantía de seguridad que tiene nuestro Ejército y Policía Nacional", dijo el Ministro con referencia a la reapertura de la frontera con Venezuela.



El funcionario estuvo en la frontera, junto a la cúpula de las Fuerzas Militares y el director de la Policía verificando el desarrollo del proceso.



"Para esta semana continuarán los mecanismos de control en la frontera, en este caso particular, que era un punto regulado, tendrá los dispositivos coordinados entre Migración Colombia, la Policía, y nuestro Ejército Nacional, de modo que se cumplan los tres requisitos fundamentales progresivamente a lo largo de los siguientes días para permitir otro tipo de aperturas, especialmente en el caso comercial", afirmó Molano.



El jefe de la cartera castrense resaltó que la Fuerza Pública se encuentra desplegada para garantizar "el control de la frontera, la tranquilidad, y para controlar a los grupos armados ilegales que deliquen desde Venezuela, desarrollan actividades criminales, y buscan afectar la integridad de nuestros soldados y policías, o permitir el negocio de narcotráfico".

