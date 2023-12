Disidencias de 'Mordisco' le responden a Mindefensa: 'desconoce proceso de paz'

En la noche del martes, 'Sebastián Martínez' y 'Robinson Caicedo', voceros del 'Estado Mayor Central', aparecieron en un video en el que lanzaron duras críticas contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien dijo que no era válido

un cese al fuego sin mesa de negociación.



(De seguro le interesa leer: Se abren boquetes en el Gobierno por utilidad de tregua con disidencias de 'Mordisco')

“Nos permitimos informar que sigue faltando cohesión entre el ministro de Defensa y el Alto Comisionado para la Paz. Señor ministro una conversadita con el Presidente no le caería mal”, indicaron los voceros.



(Lo invitamos a leer: Policía de Colombia y Brasil golpea redes dedicadas a la extracción de oro)



Y en esa línea, 'Sebastián Martínez' y 'Robinson Caicedo', aseguraron que “la mesa no se ha roto. Nuestra voluntad de paz sigue en pie y pronto reanudaremos los diálogos. Infórmese más, no le genere incertidumbre al pueblo colombiano, no le quite la ilusión de construir un país en paz".



Señalaron que el funcionario "desconoce el proceso de paz".



Y añadieron en refencia a Mindefensa que, "mientras usted dice que para qué cese al fuego sin mesa, el pueblo colombiano dice: ¿para qué mesa sin cese al fuego? En la mesa buscamos parar la guerra y construir la paz con justicia social y ambiental".​

Facebook Twitter Linkedin

Acuerdo con la disidencia de Iván Mordisco Foto: EFE - Cortesía

El Ministro lanzó críticas al grupo de ‘Mordisco’: “Después de que esa organización (‘Emc’) instrumentalizó a las comunidades de las veredas de El Plateado para sacar a los soldados de ahí, se levantó de la mesa, pero con la afirmación de que en todo caso el cese debía mantenerse. Ya llevamos un mes y todavía no se reanuda el diálogo”.



(De seguro le interesa leer: En qué va proceso para renovar la flota de Colombia de aviones supersónicos de guerra?)



Este no es el primer impasse que atraviesa ese proceso. En mayo, y luego de solo cinco meses de cese con ese grupo, el Gobierno suspendió esa figura después que esa disidencia reconoció el asesinato de cuatro jóvenes indígenas en Putumayo.



Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET