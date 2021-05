Disidencias confirman muerte de ‘Jesús Santrich’

La muerte de Jesús Santrich, en territorio venezolano, en cercanías a la frontera con Colombia, acaba de ser confirmada por la página Farc-ep.net, que distribuye información de la Nueva Marquetalia, las disidencias encabezadas por 'Iván Márquez' y el mismo Santrich.



Según la publicación web, Santrich habría sido emboscado por supuestas tropas colombianas en la parte venezolana de la Serranía del Perijá, entre las zonas conocidas como El Chalet y la vereda los Laureles (vea el mapa).



(Lea: Santrich: el guerrillero que negoció la paz para luego traicionarla)

Desde la mañana de este martes, Diego Molano, ministro de Defensa, había manifestado que no tenía ninguna confirmación de la muerte de Santrich, salvo versiones de inteligencia que estaban en verificación.



Aunque la versión de la Nueva Marquetalia habla de una incursión colombiana en territorio venezolano, en ese país es fuerte la versión según la cual Santrich habría sido atacado por un grupo de mercenarios que lograron ubicarlo y que iban por la millonario recompensa que pesaba sobre su cabeza.



(Además: El caso ‘Santrich’: la justicia que aparece cuando ya para qué)



De hecho, las disidencias aseguran que al cadáver le fue amputado el dedo meñique de la mano izquierdo para su identificación. Frente a esta versión no se conoce todavía respuesta del Gobierno Nacional ni de las autoridades militares.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la publicación en la cual las disidencias confirman la muerte de Jesús Santrich. Foto: EL TIEMPO

En todo caso, las autoridades colombianas, que off the record niegan de tajo una incursión en territorio venezolano, sostienen que seguirán buscando a Santrich como prófugo de las justicias de Colombia y Estados Unidos hasta tanto exista una confirmación oficial y confiable de su muerte.



(También: Esta es la versión sobre la muerte de Santrich que circula en Caracas)



La versión de las disidencias señala que Santrich habría sido atacado, cuando se movilizaba en una camioneta, con fuego de fusil y artillería y que el grupo que realizó la acción, supuestamente, fue recogido por un helicóptero amarillo que voló hacia el departamento del Cesar, en territorio colombiano.



La muerte de Santrich, según la versión de las disidencias, habría sido en la Serranía del Perijá, la cual es una extensión importante en la línea divisoria entre Venezuela y Colombia, cuyo departamento más cercano es el Cesar.



Santrich, de 53 años, habría ingresado a la extinta guerrilla de las Farc a mediados de la década de 1980. Estuvo, sobre todo, en las filas del Bloque Caribe, de cuyo Estado Mayor formó parte desde 2006.



(También: La lista de criminales colombianos que se han refugiado en Venezuela)



Por su cercanía a ‘Iván Márquez’ y ‘Alfonso Cano’, pasó a integrar el Estado Mayor Central de las Farc, como suplente, en 2008.



Versiones indican que debido a su discapacidad visual, Santrich no solía tener mayor participación en operaciones militares, por lo que se consolidó como uno de los ideólogos del grupo armado.



(Además: Inteligencia habla de presunta muerte de Santrich: Mindefensa)



De hecho, escribió algunos libros durante lo más de 30 años que estuvo en las Farc, y participó de la delegación de comandantes guerrilleros que negoció en La Habana, Cuba, la terminación del conflicto entre ese grupo y el gobierno colombiano.



Sin embargo, en julio de 2019, poco después de recobrar la libertad tras ser recluido por un presunto caso de narcotráfico, Santrich se fugó, y un mes después apareció en un video anunciando su regreso a las armas y la conformación de la Segunda Marquetalia.



EL TIEMPO