Carlos Valdés renunció a Medicina Legal por error en caso Pizano

El director de Medicina Legal Carlos Eduardo Valdés presentó este jueves su renuncia al instituto que dirigió por más de ocho años. La renuncia se da como consecuencia del escándalo por las pruebas del caso de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol II.

En noviembre pasado, al informar que Medicina Legal no había encontrado cianuro en una muestra obtenida del cuerpo de Pizano, Valdés dijo que ese resultado se reforzaba por el análisis de un rastro de sangre hallado en una toalla que estaba en el baño de la casa del excontroller.



"Los resultados de la toalla indican que se trata de sangre humana. El ADN recuperado corresponde a Jorge Pizano y la mancha no contiene cianuro", dijo Valdés al descartar que el ejecutivo hubiera muerto envenenado.



Pero este jueves, la W reveló el informe pericial sobre lo hallado en la toalla recuperada del baño de la casa de Pizano y el documento señala que las dos manchas de color marrón que tiene la toalla arrojaron tras los exámenes: "Negativo para sangre humana", si bien sí tenía rastros de saliva.



El punto es que si no había sangre, no era posible determinar la presencia de cianuro en esa muestra, como lo afirmó el médico Valdés, quien es uno de los forenses más destacados del país.



"Soy objetivamente el único responsable de informar a la opinión pública que la mancha de sangre de que trata el informe era de mancha de sangre humana", dijo el doctor Valdés en una rueda de prensa.

Y agregó: "Mi equivocación obedeció que por las características iniciales se trataba de una mancha de sangre (...) cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y me concentré en los resultados forenses de si correspondía al señor Pizano y si había o no cianuro".



Para finalizar, Valdés indicó que la "credibilidad del Instituto de Medicina Legal no tiene por qué ponerse en duda, el error lo cometí yo. He presentado mi renuncia el día de hoy (jueves) porque mi trabajo de ocho años al frente del instituto no tiene por qué verse manchado. A Colombia le entrego un Instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos. Es el director el que cometió el error”.



Las pruebas ya habían sido puestas en duda por el sindicato de la entidad desde hace más de una semana. Javier Oviedo, integrante del sindicato del instituto, señaló en su momento que Medicina Legal no puede buscar ADN en formol, ya que esté destruye las evidencias.

He presentado mi renuncia el día de hoy porque mi trabajo de ocho años al frente del instituto no tiene por qué verse manchado FACEBOOK

TWITTER

Igualmente señaló que no se podía afirmar que en la toalla encontrada en el baño de Pizano había rastros de su sangre porque no había contra qué comparar las muestras encontradas en ese elemento.



En ese momento, Medicina Legal salió a aclarar los señalamientos e indicó que el "Instituto cuenta con técnicas analíticas validadas para el análisis de cianuro. Este análisis se hace por cromatografía de gases con detector de masas. Esta técnica permite la separación y la posterior identificación de la sustancia con base en los fragmentos de masa, característicos para cada sustancia".



JUSTICIA