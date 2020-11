Caso Dilan Cruz: familia insistirá que vuelva a la justicia ordinaria

Un año después de la muerte del joven estudiante Dilan Cruz como consecuencia de un disparo de un arma del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el caso está en un despacho de la Justicia Penal Militar.

Cruz murió el 23 de noviembre del año pasado en el centro de Bogotá en medio de las protestas ciudadanas.



Fuentes cercanas al caso señalaron que la familia no está conforme con la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que envió el expediente a la Justicia Penal Militar y están buscando los recursos para que regrese a la ordinaria.

​

Entre tanto el proceso, señalaron las fuentes, sigue avanzando en la penal militar y de hecho se han practicado pruebas.



El proceso ha sufrido una serie de tropiezos por la definición de la competencia para el mismo. En diciembre del año pasado la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura consideró que la investigación tenía que ir a la justicia penal militar.



La familia del estudiante, que hará un plantón este lunes, interpuso una tutela que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia, y que señaló que en esa decisión de la Judicatura no se tuvieron en cuenta todas las pruebas disponibles para definir la competencia del caso. Por ello, le ordenó a la Sala Disciplinaria volver a dirimir el conflicto de competencias teniendo en cuenta toda las pruebas allegadas.



La Judicatura impugnó la decisión y alegó que debía anularse porque en el proceso nunca se les notificó de la admisión de la tutela, que pedía tumbar su fallo de diciembre pasado. De nuevo la Corte Suprema se pronunció y mantuvo su decisión señalando que hizo las notificaciones del caso y a los correos que tenía de ese Tribunal.



Así las cosas el proceso volvió a quedar en la Judicatura, que se volvió a pronunciar y en una decisión del 29 de agosto pasado ratificó su decisión de diciembre del 2019, y resolvió que el caso debe seguir en la Justicia Penal Militar, pues a su juicio, los hechos en los que murió Dilan se dieron en un "acto de servicio".



Fuentes de la Justicia Penal Militar indicaron que seguirán avanzando en la investigación y que si en algún momento se llega a decidir que pasa a la ordinaria todas las evidencias recolectadas se pasarán a la Fiscalía.



Por la muerte del joven es investigado el capitán de la Policía Nacional, que estaba asignado al Esmad, Manuel Cubillos Rodríguez. Además del proceso penal, el uniformado también es investigado por la Procuraduría General.

JUSTICIA

