Las prioridades del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano

El nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, fijó como una de las prioridades de su gestión la lucha contra todas la cadenas del narcotráfico. Señaló, en entrevista con EL TIEMPO, que los jefes de las redes criminales, el Eln, las disidencias de las Farc y el grupo de ‘Iván Márquez’ serán perseguidos por las autoridades sin descanso.

Ministro, ¿en qué va a concentrar sus esfuerzos?



El presidente Iván Duque fijó un derrotero de lo que debe ser la política de seguridad del país y está soportado en varios pilares, que seguiremos trabajando, y sobre lo que había avanzado el ministro Carlos Holmes Trujillo, que dejó un importante legado. Vamos a avanzar en la lucha contra el narcotráfico, el desmantelamiento de las redes criminales, no les vamos a dar tregua. Nuestro objetivos son los cabecillas del Eln, de las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y la ‘Narcotalia’, ellos son los responsables de las extorsiones, el narcotráfico, el microtráfico, la deforestación y la minería ilegal. Su desmantelamiento es vital y será una prioridad



¿Cómo le fue en la primera reunión con la cúpula de las Fuerzas?



Tuvimos una primera reunión ayer en la mañana para conocer el estado de los principales logros de las fuerzas, las prioridades y para conocer algunos aspectos operativos y unos temas de orden público prioritarios. Acordamos una agenda de empalme, nuestra instrucción fue avanzar con todas las operaciones ya en marcha y que sepan ‘Iván Márquez’, ‘Otoniel’, ‘Gabino’ y los demás cabecillas que los buscaremos por aire, mar y tierra, y las fuerzas no descansarán hasta liberar a Colombia del yugo que ellos pretenden imponer.



Algunos sectores afirman que usted no tiene experiencia en el sector defensa. ¿Qué responde?



Tengo 25 años de experiencia profesional en diferentes cargos directivos. Como director de Acción Social coordinamos el Centro de Acción Integral para que acompañará la política de seguridad democrática, allí creamos los grupos móviles de erradicación. Como director del Bienestar Familiar, articulamos y trabajamos de manera conjunta con la policía de infancia y adolescencia para la protección de los niños; como director del Dapre he coordinado a los consejeros de seguridad, estabilización y derechos humanos y, por supuesto, en la aplicación de las zonas futuro en donde se combina la seguridad, la acción militar y la inversión social. Tengo un recorrido profesional muy cercano a los temas de seguridad y además soy hijo de militar, conozco las fuerzas desde hace muchos años y les tengo profundo respeto y admiración.



¿Usted llega como cuota de algún partido, lo digo por su vínculo con el Centro Democrático?



Yo llegó al cargo por designación del presidente Duque. Soy del Centro Democrático orgullosamente, soy fundador del partido y creo en sus principios fundamentales.



En temas puntuales, ¿cuál es su posición frente a la protesta social?



Está claro que la protesta está garantizada en la Constitución y como ministro de defensa garantizaremos ese derecho. Lo que no se puede permitir es el vandalismo y los ataques a la infraestructura y a los derechos de quienes no participan en ella, aquí es necesario intervenir. Recientemente trabajamos en la expedición del estatuto para las marchas y quedaron claros los protocolos, cuál es el rol de la policía, de la Defensoría. Están establecidos los usos proporcional de la fuerza cuando estas son infiltradas y de alguna u otra manera pasan a la violencia.

(lea en contexto: ‘En Colombia no hay narcorrepúblicas independientes’).

¿Cómo frenar los ataques a los líderes sociales?



El ministro Carlos Holmes creó una comisión el año pasado para ese tema. De los 33 homicidios del año pasado, 14 fueron perpetrados por el Eln y el ‘clan del Golfo’ y ocho por las disidencias de las Farc. Hay una relación directa de donde ocurren masacres y donde hay presencia y disputas territoriales de estas redes. La prioridad es desmantelar estos grupos, que son los que cometen los ataques a los líderes y generan esas masacres. Lo segundo es trabajar con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para adoptar mecanismos de protección



¿La fumigación aérea será la punta de lanza contra el narcotráfico?



Para derrotar el narcotráfico se requiere una disrupción de todos los elementos de la cadena, se requiere reducir las hectáreas de coca con múltiples acciones, erradicación manual, desarrollo alternativo y también en donde se requiera la aspersión con precisión, cumpliendo los requisitos de la Corte Constitucional y en ello estamos trabajando.



¿Cómo van a dar golpes a los jefes de las redes criminales si, según la información de

las Fuerzas, ellos no están en Colombia?



Hay unos objetivos que son los enemigos de Colombia y los vamos a seguir por aire, mar y tierra para ponerlos a disposición de la justicia. No puede ser que algunos pretendan amenazar al país desde afuera y buscar de alguna forma afectar la vida y honra de los colombianos afectando la estabilidad de algunas regiones.



En las últimas horas de conoció una noticia de Noticias Caracol sobre cifras infladas en el tema de la erradicación de cultivos ilegales. ¿Qué sabe del tema?



Lo revisamos en la reunión con la Cúpula y ellos me presentaron un informe en donde queda establecido que el año pasado ya había salido el informe por una aparente denuncia de dos campesinos a los cuales se les dio respuesta por parte del Ministerio y de la Policía. Se establecieron 10 acciones muy concretas para garantizar que haya confiabilidad en esas cifras.

(En contexto: Colombia cumplió meta de erradicación de hectáreas sembradas con coca).

Llega usted en un momento difícil para las Fuerzas Militares y de Policía por los

escándalos y casos de abuso ya conocidos, ¿qué va a hacer para recuperar la confianza

de la gente?



Nuestras fuerzas tienen una larga tradición de respeto por los valores democráticos y, claro, en el Ministerio buscaremos que se cumplan con esos principios de transparencia, que se dé fortaleza al cumplimiento de los protocolos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En general, todos los uniformados son respetuosos de esos derechos y frente a casos individuales por supuesto deberán ser investigados y se deberá dar el debido proceso. Pero partimos de un hecho de que tenemos unas fuerzas comprometidas, entrenadas y preparadas que actúan de forma transparente.



¿Qué va a hacer en temas de seguridad ciudadana?



Uno de los elementos de trabajo va a ser la política de seguridad y convivencia y, sobre todo, el combate al microtráfico. La papeleta que le intentan vender a un niño en cualquier ciudad del país es el paso inicial de un círculo del mal que lleva al crimen, por eso es vital en la lucha contra el crimen atacar el microtráfico. Vamos a trabajar con los alcaldes para atacar las ollas y regresar la tranquilidad a las comunidades.



¿Qué espera de la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos?



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló a Colombia como un aliado en América Latina sobre todo en la a lucha contra el flagelo mundial de las drogas. Esperamos continuar esa relación de aliados estratégicos para seguir en ese propósito y fortalecer esa relación, para garantizar que esa lucha se dé tanto en la responsabilidad que tienen ellos con el consumo y nosotros por la producción.

Lea otras noticias de Justicia

justicia@eltiempo.com@JusticiaET