En la tarde de este viernes, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, se refirió nuevamente al informe presentado por la Comisión de la Verdad y el conflicto interno colombiano.



Inicialmente se refirió a la posición de la Comisión frente a la lucha contra el narcotráfico (de la cual dijo que no había servido mucho), y aseguró que "la lucha contra el flagelo mundial de las drogas no es solo un propósito de Colombia, es un propósito del mundo, es un acuerdo de las naciones en términos de cómo se combate un flagelo que afecta la salud pública y que roba la esperanza y futuro de los jóvenes", aseguró Molano.



De igual forma, el Ministro señaló que Colombia seguirá luchando contra el tráfico de las drogas y señaló que es el factor "que más violencia genera en el país, las disputas de rentas criminales inciden en el asesinato de líderes sociales y en los homicidios colectivos".



Reiteró que bajo esa visión el objetivo de la Fuerza Pública es y seguirá siendo afectar cada eslabón ligado al narcotráfico y que por ello, más de 100 mil familias se mantienen en el programa de sustitución voluntaria y que en "erradicación manual ya se llevan más de 380 mil hectáreas (arrancadas de matas de coca), (...) y se han destruido en este tipo más de 20 mil laboratorios".



De acuerdo con Molano, "lo que no puede ser en una sociedad, hoy, es que se justifiquen las actuaciones criminales o violencias del narcotráfico porque hay exclusión y eso implique que no existe imperio de la ley y el orden, pero la exclusión no puede excusar la violencia o el narcotráfico", puntualizó.



Entrega del informe final al presidente Iván Duque. Foto: Cortesía

De acuerdo con Molano a la Fuerza Pública (instituciones centenarias) y a los millares de colombianos que todos los días se levantan hacer el bien, empresarios, madres cabeza de hogar, estudiantes, "no se les puede responsabilizar de la violencia, la violencia se origina en grupos armados ilegales como fue el caso de las Farc y a ellos deben tener la mayor proporción de responsabilidad", aseguró.



En esa línea el jefe de la cartera castrense señaló que "de esa violencia no se puede acusar solo a las Fuerzas Militares y a la Policía, porque si bien hoy personas que han actuado solas contra la institucionalidad, hay cero tolerancia con ellos, pero ellos no se puede juzgar una institución.



"No se le puede atribuir la responsabilidad (del conflicto), casi que exclusiva a toda la sociedad colombiana cuando los culpables en mayor proporción son las Farc", aseguró Molano.



Sobre la propuesta que llevó un vocero de la Comisión de la Verdad a la Unión Europea para que se suspenda la ayuda militar a Colombia, el Ministro dijo: "es importante que haya una verdad total, y que la búsqueda de esa verdad total se de escuchando a todos los sectores, hay que oír a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía, de cuál es su verdad (...) han participado en 16 de procesos de paz y hay más de 416 mil que han sido víctimas de las Farc, ellos también deben ser escuchados y su testimonio valorado".

