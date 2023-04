Ya se anunció el establecimiento de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc que se hacen llamar Estado Mayor Central (EMC), las cuales comenzarán el próximo 16 de mayo.



La noticia se dio a conocer el domingo 16 de abril, en las sabanas del Yarí, en Caquetá.

El máximo jefe del grupo es alias ‘Iván Mordisco’, quien en realidad se llama Néstor Gregorio Vera, había sido declarado como muerto por las autoridades. Sin embargo, reapareció este domingo en excelentes condiciones de salud, lo que dejó confundido a más de uno.



Por esta razón, le hicieron el reclamo al expresidente Iván Duque y a su entonces ministro de Defensa, Diego Molano, quienes –el 15 de julio de 2022- habían anunciado la supuesta baja del jefe guerrillero. Además, en aquel momento, se había estado ofreciendo una recompensa de 3.000 millones de pesos para quien diera información que permitiera dar con su paradero.



Ante esto, el exministro y ahora precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, se pronunció para aclarar la situación.



Alias 'Iván Mordisco', comandante del llamado 'Estado Mayor Central'. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

“Al terrorista Iván Mordisco, que anda pavoneándose en Yarí, Caquetá, hay que capturarlo, que pague por sus crímenes. ¡Los combatimos, no los tratamos como reyes!”, comenzó escribiendo en su cuenta de Twitter.



Cabe aclarar que nunca se informó que hubieran hallado el cadáver de ‘Iván Mordisco’. “Para quienes mienten día y noche a los colombianos, les dejo prueba de que no se pagó recompensa de 3.000 millones”, agregó en el tuit.

Además, Molano adjuntó un documento que resulta de un derecho de petición a la Policía Nacional, con fecha del 18 de octubre de 2022, en donde señalan que no se entregó ninguna recompensa.



“Me permito informar que, se verificó con las unidades policiales a nivel país que ejecutan recursos para pago de recompensa y se determinó que no se han generado trámites financieros o contables, referente al pago de información o recompensas por el señor Néstor Gregorio Vera Fernández alias ‘Iván Mordisco’”, concluyen en el comunicado, confirmando que, aunque se había dado por muerto, no se pagó ninguna recompensa.

Además, señaló que a alias Iván Mordisco lo habían tratado “como si fuera una estrella” y rememoró que en su momento habían combatido al jefe guerrillero y a su estructura.



De igual modo, expresó que dicha estructura había sido responsable del tráfico de estupefacientes en la frontera de Putumayo, Ecuador, hacia Brasil: “Es un criminal y es un terrorista, nosotros así lo combatimos, con decisión”.



También se refirió a la operación en la que se supone había muerto: “En esa operación, nueve miembros de esa estructura cayeron. Desafortunadamente, por la información de inteligencia, ese día se informó que él había caído. Después de que salimos del gobierno se conoció que él seguía vivo”.



"Que le quede claro al país de la recompensa nunca se pagó. (…) Nunca, como ministro, se dio la instrucción de pagar esa recompensa y que también, nunca, por ningún estamento de la Policía se pagó la recompensa, porque ese cuerpo nunca apareció”, concluyó.

Al terrorista Iván Mordisco, que anda pavoneándose en Yarí, Caquetá hay que capturarlo, que pague por sus crímenes. ¡Los combatimos, no los tratamos como reyes¡



🚨Para quienes mienten día y noche a los colombianos, les dejo prueba de que NO se pagó recompensa de 3.000 millones. pic.twitter.com/O6LVZlTnfR — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) April 16, 2023

