Menos "celebración" y más "reivindicación" pide Procuradora Cabello  

En la mañana de este lunes, la procuradora Margarita Cabello, se refirió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, he hizo un llamado a los funcionarios de todas las entidades del país "para que reflexionen respecto a esta importante fecha y desde allí inicien su jornada, hoy y siempre, no con saludos; no con felicitaciones, no con regalos, sino atentos a garantizar que en Colombia haya verdadera equidad para las mujeres", se lee en un comunicado que emitió la Procuraduría.

Vale la pena recordar que Margarita Cabello es la primera mujer en llegar al cargo de procuradora general, por lo que se comprometió a que en nuestro país se pueda hablar de una verdadera equidad para las mujeres en todos los campos.



De hecho, la Procuradora General recordó que todo "funcionario tiene el deber ineludible de garantizar desde sus competencias y obligaciones que a ninguna mujer se le discrimine y mucho menos se le violente".



Señaló que la violencia contra la mujer es un tema que la preocupa por lo que aseguró "exigirá de manera permanente a las secretarías de la mujer o a quienes hagan sus veces que cumplan con su trabajo", y advirtió que será implacable al momento de investigar y sancionar a todo funcionario, en cualquier cargo, "que por acción o por omisión contribuya a que una mujer sea víctima de discriminación, abuso, maltrato o que por cuenta de sus acciones impida que haya justicia".(Lo invitamos a leer: Mantener la independencia y otros retos de la nueva procuradora)

Respecto de la equidad a nivel laboral y político la Procuradora Cabello dijo que analiza con especial detalle que se cumpla la ley de paridad, pero también afirmó que no se detendrá allí sino que investigará minuciosamente todas las denuncias por cuestión de discriminación en cualquier aspecto.



“Las bases de una verdadera equidad para las mujeres han sido fijadas, pero de nada servirán, sino levantamos a partir de ellas y entre todos, la enorme edificación para las cuales fueron diseñadas", aseguró Cabello.



La jefe del ministerio Público señaló que su llamado en el día de hoy, es la sociedad en su conjunto, para que recordemos el verdadero sentido de esta importante fecha y a partir de ese recuerdo entendamos que no se celebran, sino que se conmemoran años de lucha y esfuerzo.



"En Colombia debe haber mucha menos "celebración" y sí mucha más reivindicación,"aseguró la Procuradora.