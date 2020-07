Cadena quiso hacer incurrir en error a Corte en caso Uribe: Fiscalía

Más de siete meses después de que la Fiscalía anunció que imputaría cargos a Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe, y tras dos intentos fallidos, la Fiscalía le imputó este lunes a él los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, así como al también abogado Juan José Salazar. La imputación se dio en calidad de coautores, y las penas por esos delitos van entre los 6 y los 12 años.



Ninguno de los dos aceptó los cargos, por lo que se enfrentarán a la Fiscalía en juicio.



(Le puede interesar: Cinco años de cárcel a gobernador de Cesar por corrupción electoral)

En la audiencia el fiscal Daniel Hernández dijo que Cadena y Salazar actuaron con un interés en “desarrollar actividades delictivas, cada uno con un aporte de vital importancia para el trabajo criminal que se acordó y dividió”.



Contó el fiscal que el 18 de julio de 2017, el abogado Cadena fue a la cárcel de Palmira, sin previa cita, para hablar con el condenado exparamilitar Carlos Enrique Vélez. En esa visita el abogado le habría prometido el pago de 200 millones de pesos –de los cuales alcanzó a entregar 48 millones– con el fin de que Vélez declarara ante la Corte Suprema que el senador Iván Cepeda lo había abordado varias veces para pedirle que diera una versión en contra de Álvaro Uribe Vélez; esto, supuestamente, a cambio de mejorar su situación carcelaria.

(Lea también: Las reuniones en las que Cadena habría acordado sobornos a testigos)

Los pagos al condenado Vélez fueron administrados, dijo la Fiscalía, por el abogado Juan José Salazar, y estos se habrían hecho a través de distintos familiares y allegados al exparamilitar. En este punto la Fiscalía presentó los por lo menos 11 pagos que se les habrían hecho a allegados a Carlos Enrique Vélez.



El fiscal también aseguró que en febrero de 2018 Cadena visitó en la cárcel al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve “y le ofreció asesorías jurídicas y tratar de tramitar su ingreso a la JEP con el fin de que él declarara falsamente ante la Corte, y manifestara que también había sido abordado por Iván Cepeda y que este le había ofrecido beneficios judiciales, protección y posible cambio carcelario si declaraba contra Álvaro Uribe”.



Tras estas reuniones, ambos exparamilitares hicieron llegar al despacho del exmagistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, que llevaba un proceso contra el expresidente Uribe, declaraciones en el sentido de que Iván Cepeda presionó su testimonio.

(Le puede interesar: ¿Cuántas veces y por qué se ha aplazado audiencia contra Diego Cadena?)

Al respecto la Fiscalía señaló que Monsalve y Vélez no se conocían, no estaban en la misma cárcel –el primero, en La Picota y el segundo, en la de Palmira–, pero ambos dijeron que Cadena les hizo solicitudes idénticas: declarar falsamente en la Corte, a cambio de beneficios distintos. A Vélez le ofreció dinero y a Monsalve, asesoría jurídica.



Ambos exparamilitares le dijeron al ente acusador que Cadena llegó a sus lugares de reclusión con cartas ya redactadas y con membrete y solo les pidió firmarlas, pero ambos ‘exparas’ prefirieron redactar las cartas ellos mismos.



En la audiencia la Fiscalía no solo presentó testimonios de ambos presos, sino las de allegados al ‘expara’ Vélez, que confirmaron que fueron Cadena y Salazar quienes se acercaron a ellos para los pagos; incluso se tiene el testimonio de Rodolfo Echeverry García, conductor del abogado Cadena, quien admitió haber hecho uno de los pagos a la mamá de crianza del exparamilitar Vélez.

Cadena nunca verificó esos testimonios, su afán era entregarlos, en esto siempre existía un actuar doloso para hacer incurrir en error a la Corte FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, el ente acusador citó la declaración que en su momento dio a la Corte Fabián Arturo Rojas, exasesor de la UTL de Álvaro Uribe, quien dijo que Cadena “siempre estaba afanado por recoger declaraciones” para que Rojas se las diera a los abogados de Uribe ante la Corte, quienes luego las enviaron al alto tribunal. “Cadena nunca verificó esos testimonios, su afán era entregarlos, en esto siempre existía un actuar doloso para hacer incurrir en error a la Corte”, dijo el fiscal.



También afirmó que entre Cadena y Salazar hubo una clara división del trabajo “en provecho de un tercero” y que el fin era “tratar de beneficiar en la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra del aforado (Uribe)”.



De otro lado, el delegado de la Fiscalía dijo que, según Cadena, en agosto de 2018 rompieron relaciones con Vélez y dijeron que el exparamilitar los estaba extorsionando, pero que no quisieron denunciar los hechos. “En este país las personas pueden tener miedo a denunciar, pero lo que no es creíble es que esta situación no se la hayan dicho ni a su cliente (expresidente Uribe), ni a la Corte Suprema ni a los abogados que ejercían la defensa de Uribe ante la Corte”, señaló el fiscal.

(Además : Arturo Char estuvo en versión libre en la Corte Suprema)

Aunque la Fiscalía dijo que los presuntos delitos de Cadena y Salazar ameritan que sean recluidos provisionalmente en una cárcel, pidió que sean cobijados con casa por cárcel, ya que por la pandemia de covid-19 se ha limitado el ingreso de nuevos presos a los centros de reclusión del país.



La audiencia se reanudará a las 9 a. m. del próximo 31 de julio para escuchar a la Procuraduría y al representante de la víctima (de Iván Cepeda). Y el lunes 3 de agosto se escuchará a los defensores de los imputados. Luego, el juez decidirá si ordena su detención.



En el pasado, la defensa de Cadena ha insistido en que los pagos a testigos fueron legales y no eran sobornos, sino ayudas humanitarias. Por su parte, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, investigado por estos hechos en la Corte, ha señalado que desconocía los pagos, lo cual ha ratificado Cadena.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justcia@eltiempo.com