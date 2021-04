En firme destitución a coronel de Ejército por crimen de Dimar Torres

En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 20 años al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, Jorge Armando Pérez Amézquita, como determinador, provocador e instigador de la muerte del excombatiente de las Farc Dimar Torres Arévalo.



Los hechos se registraron el 22 de abril de 2019 en la zona rural de Convención (Norte de Santander).



La Sala Disciplinaria de la entidad también ratificó la destitución e inhabilidad por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, al encontrar que fue el autor material del crimen, y por 12 años a los soldados profesionales adscritos a la Compañía Alabarda Cuatro Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte, como cómplices de la conducta delictiva.



En la decisión el órgano de control sostuvo que el ex-Farc Dimar Torres Arévalo era una persona que, como consecuencia del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las Farc, se había integrado a la vida civil y desarrollaba labores de agricultura en el lugar donde era natural y vivía con su familia y, por lo tanto, “ostentaba la calidad de civil y de persona protegida por los tratados y convenios internacionales sobre Derecho Internacional Humanitario”.





Pérez Amézquita es señalado ordenó el asesinato de Dimar Torres Arévalo. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO.

A juicio del ente de control, los militares “no cumplieron su deber funcional de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades, especialmente a Dimar Torres Arévalo. No cumplieron su deber de proporcionar seguridad a la población civil”.



En el análisis del material probatorio, la Sala Disciplinaria sostuvo que no había duda sobre la responsabilidad del teniente coronel Pérez Amézquita como determinador de homicidio en persona protegida, como tampoco sobre la autoría material del hecho atribuible al cabo segundo Gómez Robledo, ni de la responsabilidad de los hechos por parte de los soldados profesionales mencionados y, por lo tanto, desvirtuó los argumentos de la defensa de los disciplinados.



Al ser una decisión de segunda instancia, contra esta no proceden más recursos, por lo que las sanciones impuestas quedaron en firme.



