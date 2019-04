Desfalco pensional en el país es de $1,2 billones: vicefiscal

“La corrupción es una de las peores formas de violencia”. La aseveración la dio la vicefiscal General María Paulina Riveros durante la instalación del ‘Seminario en Prevención e Investigación frente al Fraude Pensional y Seguridad Social’, que se cumplió este martes en Bogotá.

La funcionaria recordó la lucha frontal que se viene dando desde la Fiscalía contra este delito y por el cual hay 2.969 personas judicializadas por corrupción, cuyos montos ascienden a 4,7 billones de pesos.

Uno de los frentes en los que la Fiscalía ha enfocado las investigaciones por corrupción es la afectación al sistema pensional. La Vicefiscal advirtió cómo “el reconocimiento de pensiones a personas sin derecho o por montos superiores a su derecho, o por inversiones fallidas consumió las pocas reservas existentes”, y añadió “las pensiones dependen casi completamente del presupuesto nacional”.



A la Fiscalía han llegado cerca de 1.300 noticias criminales de presuntas defraudaciones al sistema pensional, y ante su impacto financiero y su conexidad con “grandes redes dedicadas a robarse el dinero de los colombianos”, se puso en marcha un ‘plan de priorización’ que ha permitido entregarle al país importantes resultados.Entre las cifras a tener en cuenta están los 369 casos que han dejado 170 capturas y 288 imputaciones. Adicionalmente, se han producido 53 condenas.

Agregó que en desarrollo de las investigaciones se estableció el actuar criminal de tramitadores y abogados dedicados a engañar pensionados y al Estado y jueces que abusando de su poder daban órdenes ilegales para facilitar el robo de los recursos pensionales.



De igual forma, se estableció la existencia de pensionados que corrompen para acceder a derechos que no tienen y de Funcionarios y trabajadores privados que delinquen desde sus cargos.

De acuerdo con la Vicefiscal, “el monto al que ascienden las investigaciones por corrupción en el sistema de pensiones es por $1,2 billones, eso es lo que arrojan las pesquisas sin perjuicio de que vayan aumentando”.



“Lo que le digo a los ciudadanos es que para obtener información de Colpensiones o de los fondos privados no necesitan intermediarios que prometen pensiones a los que no tienen derecho, cuando en realidad lo que van a terminar es siendo investigados tanto administrativamente como penalmente”, recalcó Riveros.



“Muchas veces a esos abogados los vemos merodeando las oficinas de pensiones para buscar víctimas de sus falsas promesas, además, tengo que decir que en esto hay muchos funcionarios involucrados”, sostuvo Riveros.



La Vicefiscal aseguró que “Colpensiones no vio un solo peso del antiguo Instituto de los Seguros Sociales ¿Y cuál ha sido la consecuencia de eso? Que las pensiones que hoy se pagan, se pagan con cargo a los impuestos de todos los colombianos. Esos cargos al presupuesto se han vuelto insostenibles”.



